Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков
Російські війська продовжують цілодобові атаки на українську інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Кремль заявляє про готовність до переговорів, але водночас не відмовляється від продовження бойових дій

Росія продовжить війну проти України доти, доки не вважатиме свої національні інтереси повністю забезпеченими. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на тлі заяв Москви про нібито готовність до мирних переговорів, повідомляє «Главком».

Пєсков зазначив, що так звану «спеціальну військову операцію» Росія продовжуватиме для досягнення поставлених цілей. За його словами, Москва виходить передусім зі своїх національних інтересів.

Водночас останніми тижнями російська влада неодноразово заявляла про готовність продовжувати переговорний процес щодо завершення війни. Зокрема, Пєсков говорив, що Росія розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю України та США і «рано чи пізно» сподівається досягти мирного врегулювання.

Однак уже 23 вересня представник Кремля заявив, що передумов для переходу до мирного треку переговорів наразі немає. При цьому він наголосив, що Москва формально зберігає відкритість до переговорів.

Раніше Пєсков також заявляв, що переговорний процес із Україною перебуває на паузі, а нових ініціатив щодо його відновлення немає. За його словами, Росія продовжує бойові дії, водночас очікуючи на виконання власних вимог.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін також заявляв, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання залишаються на столі, але Росія має враховувати власні національні інтереси. Водночас він говорив про необхідність реагувати на українські удари та посилення російських атак.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського удару по Києву
Зеленський розкрив кількість балістики, збитої під час нічної атаки
24 вересня, 09:17
Учасники установчого саміту «Карпатської вісімки» в Буковелі
Сусідів не обирають: навіщо Україні «Карпатська вісімка»
19 вересня, 20:44
Через загрозу дронів Росія тимчасово обмежувала польоти в Арктиці
Дронова загроза в Арктиці змусила Росію обмежити роботу чотирьох аеропортів
19 вересня, 14:20
Пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури
Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб
14 вересня, 05:00
Частину товарів компанія встигла відвантажити до атаки
Російський удар знищив склади постачальника трьох відомих брендів
11 вересня, 20:44
Контроль над ядерною зброєю посипався
Світ наблизився до нової ядерної гонки через США, Китай і Росію
9 вересня, 11:52
В місті зафіксовано потужну детонацію
У Сочі пролунали вибухи після атаки безпілотників: що уразили
4 вересня, 02:04
У Києві здійнявся дим після вибухів
Київ накрив дим після вибухів
2 вересня, 07:43
2 вересня холодний атмосферний фронт принесе дощі в центральні та північні регіони України
Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року
2 вересня, 06:00

Політика

Після виборів до Держдуми Росію накрила хвиля блокувань VPN
Після виборів до Держдуми Росію накрила хвиля блокувань VPN
Кремль відреагував на звинувачення Естонії щодо підпалу оборонного підприємства
Кремль відреагував на звинувачення Естонії щодо підпалу оборонного підприємства
Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков
Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков
Після масованих атак на Київ Конгрес США закликав Трампа запровадити «пекельні санкції» проти Росії
Після масованих атак на Київ Конгрес США закликав Трампа запровадити «пекельні санкції» проти Росії
Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда
Росія пригрозила Британії ядерним ударом через «плани» стосовно Калінінграда
Естонія звинуватила РФ у підпалі оборонного підприємства Milrem Robotics
Естонія звинуватила РФ у підпалі оборонного підприємства Milrem Robotics

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
65K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua