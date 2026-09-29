Росія продовжить війну до повного забезпечення своїх інтересів – Пєсков

Кремль заявляє про готовність до переговорів, але водночас не відмовляється від продовження бойових дій

Росія продовжить війну проти України доти, доки не вважатиме свої національні інтереси повністю забезпеченими. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на тлі заяв Москви про нібито готовність до мирних переговорів, повідомляє «Главком».

Пєсков зазначив, що так звану «спеціальну військову операцію» Росія продовжуватиме для досягнення поставлених цілей. За його словами, Москва виходить передусім зі своїх національних інтересів.

Водночас останніми тижнями російська влада неодноразово заявляла про готовність продовжувати переговорний процес щодо завершення війни. Зокрема, Пєсков говорив, що Росія розраховує на відновлення тристоронніх переговорів за участю України та США і «рано чи пізно» сподівається досягти мирного врегулювання.

Однак уже 23 вересня представник Кремля заявив, що передумов для переходу до мирного треку переговорів наразі немає. При цьому він наголосив, що Москва формально зберігає відкритість до переговорів.

Раніше Пєсков також заявляв, що переговорний процес із Україною перебуває на паузі, а нових ініціатив щодо його відновлення немає. За його словами, Росія продовжує бойові дії, водночас очікуючи на виконання власних вимог.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін також заявляв, що всі пропозиції щодо мирного врегулювання залишаються на столі, але Росія має враховувати власні національні інтереси. Водночас він говорив про необхідність реагувати на українські удари та посилення російських атак.