Ердоган після переговорів із Путіним заявив про швидке завершення війни

Він також зазначив, що Путін нібито не задоволений продовженням війни

Туреччина готова докласти всіх зусиль для початку мирного процесу між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що як він, так і російський лідер Володимир Путін очікують якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною мирним шляхом. Про це він розповів журналістам після зустрічі з Путіним у Киргизстані, повідомляє «Главком».

За словами Ердогана, під час переговорів із російським президентом він наголосив на готовності Туреччини сприяти мирному врегулюванню. «І ми, і пан Путін очікуємо, що війна між Росією та Україною якомога швидше закінчиться мирним шляхом», – заявив турецький президент.

Він також зазначив, що Путін нібито не задоволений продовженням війни та очікує, що вона завершиться мирним шляхом. Водночас Ердоган не назвав жодних конкретних термінів можливого припинення бойових дій. «Чи задоволений війною Путін? Ні. Він очікує, що вона якнайшвидше завершиться – мирним шляхом. Це факт, що переможе мир, а не війна», – підкреслив Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що Анкара готова зробити все можливе для досягнення миру. За його словами, Туреччина хоче, щоб мирний процес між Україною та Росією розпочався якомога швидше.

Окремо Ердоган порушив питання безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі. Він заявив про необхідність створення механізму, який би гарантував безпечний рух торговельних суден і не допустив нової продовольчої кризи.

Зустріч Ердогана та Путіна відбулася 1 вересня в Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони, зокрема, обговорювали війну Росії проти України та ситуацію в Чорному морі.