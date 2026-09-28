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Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні
Папа Лев XIV застеріг Європу від ставки на переозброєння
фото: Reuters

Понтифік закликав переговорників проявити «мужність» і застеріг Європу від переконання, що переозброєння здатне розв'язати проблему

Папа Римський Лев XIV закликав європейських лідерів шукати шлях до завершення війни Росії проти України через переговори та бути готовими поступитися в окремих питаннях заради миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Виступаючи в Меці – рідному місті одного із засновників Європейського Союзу Роберта Шумана – понтифік заявив, що переговорникам, які прагнуть покласти край війні в Європі, необхідно бути готовими до компромісів.

«Війна повернулася навіть до Європи: нова безглузда бійня, яка щодня забирає незліченні життя мирних жителів», – заявив Лев XIV.

Понтифік закликав проявити мужність під час пошуку дипломатичного вирішення війни та допустив необхідність поступок в окремих питаннях заради ширшої мети. «Нам необхідно… виявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися в деяких питаннях заради загального блага світу», – сказав він.

Лев XIV при цьому послався на схожий заклик Папи Бенедикта XV, який той зробив у 1917 році на тлі Першої світової війни. Понтифік також звернув увагу на зростання військових витрат у Європі, які минулого року досягли найвищого рівня з моменту завершення холодної війни. «Ми також повинні остерігатися ілюзії, що переозброєння – це рішення», – наголосив Папа Римський.

За його словами, європейським країнам варто замислитися над тим, чи спрямовані нинішні зусилля на досягнення миру, чи передусім на підготовку до наступних воєн.

«Сьогодні ми повинні поставити запитання, чи справді ми докладаємо зусиль для просування миру в усьому світі, або ж ми просто прагнемо «зупинити хвилю воєн» і краще підготуватися до воєн, які, як ми вважаємо, ще неминучі», – сказав Лев XIV.

Раніше понтифік попереджав про кризу Організації Об'єднаних Націй та інших багатосторонніх інституцій. Він також заявляв про ризик перетворення міжнародного діалогу на «фарс».

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Сторони обговорили можливі шляхи завершення російсько-української війни.

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Теги: Папа Римский війна Україна

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