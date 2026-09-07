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Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби
фото: Національна поліція України

Унаслідок атаки спалахнула пожежа

Росіяни вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Наслідки атаки показала Національна поліція України, передає «Главком».

«Сьогодні вдень ворог вдарив безпілотниками по підприємству в Прилуках. Попередньо відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік», – йдеться у повідомленні.

Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару фото 1
Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару фото 2

Зазначається, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Поліція надає допомогу громадянам, документує наслідки атаки росіян.

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Нагадаємо, удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.

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Теги: війна Національна поліція України Чернігівщина

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