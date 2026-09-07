Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару
Унаслідок атаки спалахнула пожежа
Росіяни вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Наслідки атаки показала Національна поліція України, передає «Главком».
«Сьогодні вдень ворог вдарив безпілотниками по підприємству в Прилуках. Попередньо відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Поліція надає допомогу громадянам, документує наслідки атаки росіян.
Нагадаємо, удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.
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