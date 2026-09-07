Атака на тютюнову фабрику в Прилуках. Поліція показала кадри з місця удару

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби

Унаслідок атаки спалахнула пожежа

Росіяни вдарили по Прилуках на Чернігівщині. Наслідки атаки показала Національна поліція України, передає «Главком».

«Сьогодні вдень ворог вдарив безпілотниками по підприємству в Прилуках. Попередньо відомо про постраждалу місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки спалахнула пожежа.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Поліція надає допомогу громадянам, документує наслідки атаки росіян.

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Нагадаємо, удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.