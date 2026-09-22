Зеленський попередив ЄС про «самовбивчі» наслідки послаблення санкцій

Окремо сторони обговорили фінансову стійкість України цього та наступного року

Президент закликав Євросоюз не знімати обмеження з російських олігархів і розширювати санкційні списки

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком. За його словами, Україна очікує від Європейського Союзу подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Про це Зеленський повідомив після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку, пише «Главком».

Окремо сторони обговорили фінансову стійкість України цього та наступного року. Зеленський подякував за рішення щодо позики ЄС на €90 млрд та заявив, що Україна виконує пов'язані з нею зобов'язання, щоб максимально покрити бюджетний дефіцит. Команди також домовилися опрацювати додаткові варіанти фінансової підтримки.

Під час розмови Зеленський порушив і питання санкцій проти Росії. Він зазначив, що на тлі російських ударів по Україні сигнали про можливе послаблення обмежень щодо окремих російських олігархів виглядають «самовбивчо та контрпродуктивно».

«Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора», – заявив президент.

Зеленський також подякував фон дер Ляєн за готовність працювати над включенням додаткових російських громадян до санкційних списків ЄС.

Зустріч відбулася на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Напередодні в ЄС виникли труднощі з продовженням персональних санкцій проти майже 3 тис. російських фізичних та юридичних осіб. Серед іншого, обговорювалося можливе виключення зі списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Раніше Зеленський уже виступав проти послаблення санкцій щодо російського бізнесу, який, за його словами, підтримує війну проти України.