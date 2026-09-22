Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський попередив ЄС про «самовбивчі» наслідки послаблення санкцій

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський попередив ЄС про «самовбивчі» наслідки послаблення санкцій
Окремо сторони обговорили фінансову стійкість України цього та наступного року
Фото: Скриншот з відео

Президент закликав Євросоюз не знімати обмеження з російських олігархів і розширювати санкційні списки

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком. За його словами, Україна очікує від Європейського Союзу подальшого посилення санкційного тиску на Росію. Про це Зеленський повідомив після зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку, пише «Главком».

Окремо сторони обговорили фінансову стійкість України цього та наступного року. Зеленський подякував за рішення щодо позики ЄС на €90 млрд та заявив, що Україна виконує пов'язані з нею зобов'язання, щоб максимально покрити бюджетний дефіцит. Команди також домовилися опрацювати додаткові варіанти фінансової підтримки.

Під час розмови Зеленський порушив і питання санкцій проти Росії. Він зазначив, що на тлі російських ударів по Україні сигнали про можливе послаблення обмежень щодо окремих російських олігархів виглядають «самовбивчо та контрпродуктивно».

«Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора», – заявив президент.

Зеленський також подякував фон дер Ляєн за готовність працювати над включенням додаткових російських громадян до санкційних списків ЄС.

Зустріч відбулася на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Напередодні в ЄС виникли труднощі з продовженням персональних санкцій проти майже 3 тис. російських фізичних та юридичних осіб. Серед іншого, обговорювалося можливе виключення зі списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Раніше Зеленський уже виступав проти послаблення санкцій щодо російського бізнесу, який, за його словами, підтримує війну проти України.

Читайте також:

Теги: Європа Урсула фон дер Ляєн санкції війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після інциденту інструктор почав емоційно лаяти військового
Російський солдат вистрілив собі під ноги з протитанкового гранатомета (фото)
24 серпня, 16:00
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 08:42
Від ранку столицю атакували ворожі БпЛА
Росія протягом дня атакувала Україну понад 100 БпЛА: деталі від Повітряних сил
27 серпня, 19:56
Дальність такого боєприпасу становить близько 500 км, а бойова частина може важити 100–150 кг
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
1 вересня, 14:53
Окремо закон встановлює відповідальність для людей, які не входять до шахрайської організаці
Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів
17 вересня, 13:20
У 2023 році країни НАТО погодили три регіональні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
НАТО підготувало тисячі сторінок планів на випадок російської атаки
20 вересня, 07:20
Військовослужбовці СБУ стоять на варті біля новітніх версій морських безпілотників Sea Baby
Україна воює проти Росії в Африці: деталі секретних місій від CNN
12 вересня, 15:40
Засуджений ексмер Білгорода Костянтин Полежаєв уклав контракт з армією РФ
Колишній мер Білгорода загинув на війні проти України
Сьогодні, 11:33
Глава МЗС подякував партнерам за підтримку України
Сибіга в ООН закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію
Сьогодні, 15:31

Події в Україні

У Києві восьма за день повітряна тривога тривала понад годину
У Києві восьма за день повітряна тривога тривала понад годину
Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа
Зеленський заявив, що сподівається завершити війну до зими з допомогою Трампа
Зеленський попередив ЄС про «самовбивчі» наслідки послаблення санкцій
Зеленський попередив ЄС про «самовбивчі» наслідки послаблення санкцій
Ердоган зробив заяву про завершення війни та збереження територіальної цілісності України
Ердоган зробив заяву про завершення війни та збереження територіальної цілісності України
Українські захисники повернули контроль поблизу Западного на Харківщині
Українські захисники повернули контроль поблизу Западного на Харківщині
Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні
Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
202K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua