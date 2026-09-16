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Удар по Київщині: зафіксовано наслідки в п’яти районах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Київщині: зафіксовано наслідки в п’яти районах
Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям
фото: ДСНС (ілюстративне)

Через російську атаку пошкоджено вісім приватних домоволодінь

За минулу добу та сьогоднішній ранок в Київській області пошкоджено 17 об’єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОДА Тимура Ткаченка.

Зазначається, що наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п'ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення.

За даними Ткаченка, унаслідок удару постраждалих немає. На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях», – наголосив очільник Київської ОДА.

Нагадаємо, у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Зокрема, унаслідок російської атаки 16 вересня на Київ є постраждала людина.

Також росіяни атакували дроном пасажирський поїзд Київ – Миколаїв. Обійшлося без постраждалих.

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Теги: війна Київщина

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