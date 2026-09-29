«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Поліна Скляр була змушена залишити Одесу

15-річна українська тенісистка Поліна Скляр розповіла, як повномасштабне вторгнення Росії змінило її життя та ледь не змусило відмовитися від тенісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Цього сезону Скляр дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону, виграла два юніорські титули та продовжила набирати досвід виступів на професійному рівні, де вже має один фінал, який зіграла минулого року на турнірі WTT W15 у Кальтенкірхені. У світовому юніорському рейтингу цього року вона піднялася на 9-те місце.

Однак останні роки для українки були пов’язані не лише з тенісом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Поліна разом із родиною була змушена залишити Одесу.

«Буквально через два дні після початку війни ми поїхали. Мені було десять років, я була дуже засмучена і налякана, коли ми чули вибухи. Відтоді я жодного разу не поверталася. Щодня відбувається щось нове. Особливо важко, коли тебе там немає: ти не знаєш, що саме відбувається, і через це постійно хвилюєшся. Наскільки я знаю, наш будинок не постраждав, але будинки поруч були пошкоджені. Ми просто сподіваємося на краще. Що ще нам залишається?», – заявила Скляр.

Після виїзду з України родина Скляр переїхала до Німеччини, де на той момент професійно грав у футбол її брат Микита. Адаптація до нової країни та нового життя виявилася для тенісистки дуже складною.

Поліна також розповіла, що для неї означає представляти Україну на міжнародній арені.

«Наші люди були неймовірно сміливими. Багато хто цього не розуміє, тому що не живе в таких умовах і не відчуває, який тиск це створює. Але водночас це дає нам енергію, щоб показувати світові, як усе є насправді. Ця енергія неймовірна. Я просто сподіваюся, що одного дня все це закінчиться. Не знаю коли, але дуже хочу мати можливість повернутися додому і, можливо, знову почати там своє життя», – сказала Скляр.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.