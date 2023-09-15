Поліція розшукує непридатних до служби для вручення повісток – адвокат

Правозахисник попередив, що це тільки початок перевірок військовозобов’язаних

Слідчі в Україні почали викликати чоловіків, які рішеннями ВЛК визнані непридатними, для проведення допиту, попереджає адвокат Роман Сімутін.

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Правозахисник додав, що це стосується також тих військовозобов’язаних, хто отримав групу інвалідності за висновками МСЕК.

«І якщо ви гадаєте, що можна буде перечекати, то це не так. Наближається друга хвиля – примусові приводи», - зазначив Сімутін.

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Адвокат розповів про «давно перевірений» спосіб влади для досягнення цілі: відкриття кримінальних проваджень та подальше проведення певних дій – допиту, вилучення документації, проведення судово-медичної експертизи.

За словами Романа Сімутіна, мета допиту – з’ясування всіх обставин, за яких особу визнали непридатною або особою з інвалідністю. Мається на увазі повна деталізація, від прибуття до ТЦК або МСЕК для проходження комісії, кількості відвідувань, наявності хвороб, їх підтвердження, до моменту отримання висновку.

«Вам доведеться пояснювати, як ви опинилися в ТЦК та за яких обставин, чи надавали комісії виписки з історії хвороб, яким чином проходили лікарів та на підставі чого комісія визнала вас непридатним або особою з інвалідністю. Вас попросять надати підтверджувальні документи наявності у вас хвороб і запропонують вилучити медичну документацію», - повідомив адвокат.

Сімутін попередив, що це робиться для того, щоб потім відправити на проходження судово-медичної експертизи.

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«Щоб на підставі наданих вами медичних документів, вилучених медичних документів з ВЛК чи МСЕК та вашої присутності – надати висновок про ступінь вашої придатності або наявності підстав для встановлення групи інвалідності», – зазначив правозахисник.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.