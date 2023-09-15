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Поліція розшукує непридатних до служби для вручення повісток – адвокат

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поліція розшукує непридатних до служби для вручення повісток – адвокат
Адвокат розповів про «давно перевірений» спосіб влади
фото з відкритих джерел

Правозахисник попередив, що це тільки початок перевірок військовозобов’язаних

Слідчі в Україні почали викликати чоловіків, які рішеннями ВЛК визнані непридатними, для проведення допиту, попереджає адвокат Роман Сімутін.

Правозахисник додав, що це стосується також тих військовозобов’язаних, хто отримав групу інвалідності за висновками МСЕК.

«І якщо ви гадаєте, що можна буде перечекати, то це не так. Наближається друга хвиля – примусові приводи», - зазначив Сімутін.

Адвокат розповів про «давно перевірений» спосіб влади для досягнення цілі: відкриття кримінальних проваджень та подальше проведення певних дій – допиту, вилучення документації, проведення судово-медичної експертизи.

За словами Романа Сімутіна, мета допиту – з’ясування всіх обставин, за яких особу визнали непридатною або особою з інвалідністю. Мається на увазі повна деталізація, від прибуття до ТЦК або МСЕК для проходження комісії, кількості відвідувань, наявності хвороб, їх підтвердження, до моменту отримання висновку.

«Вам доведеться пояснювати, як ви опинилися в ТЦК та за яких обставин, чи надавали комісії виписки з історії хвороб, яким чином проходили лікарів та на підставі чого комісія визнала вас непридатним або особою з інвалідністю. Вас попросять надати підтверджувальні документи наявності у вас хвороб і запропонують вилучити медичну документацію», - повідомив адвокат.

Сімутін попередив, що це робиться для того, щоб потім відправити на проходження судово-медичної експертизи.

«Щоб на підставі наданих вами медичних документів, вилучених медичних документів з ВЛК чи МСЕК та вашої присутності – надати висновок про ступінь вашої придатності або наявності підстав для встановлення групи інвалідності», – зазначив правозахисник.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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Теги: повістка поліція документи адвокат

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