У Києві за невідомих обставин загинули дві 12-річні дівчинки

За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху

Слідчі встановлюються усі деталі трагедії

У середу, 16 серпня, о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – 12-річні місцеві мешканки.

За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

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Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Як повідомлялося, у липні в Ірпені на Київщині 22-річна дівчина вистрибнула з вікна.

Раніше під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Також у Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик.