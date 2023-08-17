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У Києві за невідомих обставин загинули дві 12-річні дівчинки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві за невідомих обставин загинули дві 12-річні дівчинки
За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху
фото ілюстративне

Слідчі встановлюються усі деталі трагедії

У середу, 16 серпня, о 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – 12-річні місцеві мешканки.

За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Як повідомлялося, у липні в Ірпені на Київщині 22-річна дівчина вистрибнула з вікна

Раніше під Києвом чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки.

Також у Києві з вікна багатоповерхівки випав п’ятирічний хлопчик.

Теги: Київ діти трагедія поліція самогубство

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