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У Києві викрито начальника військово-лікарської комісії на підробці довідок для ухилянтів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві викрито начальника військово-лікарської комісії на підробці довідок для ухилянтів
фото: Київська міська прокуратура

Поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон

Голову  військово-лікарської комісії (ВЛК) Подільського ТЦК (Територіальний центр комплектування) у Києві викрили на корупції. Чиновник підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон. Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ВЛК ще однієї в Києві та шести лікарям.

За даними розслідування, підозрюваний, спільно з іншими учасниками групи, активно допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, яка в подальшому стала підставою для перетину державного кордону України.

Свідчення фальшивих документів та довідок коштувало від 3 до 4 тисяч доларів. До схеми було залучено дев'ять осіб, які знаходили охочих та виготовляли фальшиві документи. Ці учасники включали працівників різних медичних установ Києва та членів військово-медичних комісій.

Правоохоронці виявили зловмисників під час підготовки чергового пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання хабаря.

Учасникам схеми загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом до 3 років, а також конфіскація майна.

Раніше повідомлялося, що начальнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва і т.в.о. голови ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. 

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі та Рівному проходять масові обшуки у військкоматах.

Теги: документи чиновник розслідування кордон

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