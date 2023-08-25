У Києві викрито начальника військово-лікарської комісії на підробці довідок для ухилянтів

Поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон

Голову військово-лікарської комісії (ВЛК) Подільського ТЦК (Територіальний центр комплектування) у Києві викрили на корупції. Чиновник підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон. Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ВЛК ще однієї в Києві та шести лікарям.

За даними розслідування, підозрюваний, спільно з іншими учасниками групи, активно допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, яка в подальшому стала підставою для перетину державного кордону України.

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Свідчення фальшивих документів та довідок коштувало від 3 до 4 тисяч доларів. До схеми було залучено дев'ять осіб, які знаходили охочих та виготовляли фальшиві документи. Ці учасники включали працівників різних медичних установ Києва та членів військово-медичних комісій.

Правоохоронці виявили зловмисників під час підготовки чергового пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання хабаря.

Учасникам схеми загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом до 3 років, а також конфіскація майна.

Раніше повідомлялося, що начальнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва і т.в.о. голови ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі та Рівному проходять масові обшуки у військкоматах.