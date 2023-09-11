Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лав ЗСУ
фото: patrioty

Воєнком розповів, для чого насправді Нацполіція та співробітники ТЦК патрулюють на вулицях

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. Про те, чому це відбувається, розповів полковник кременчуцького ТЦК Роман Сушко виданню «Кременчуцький телеграф».

За словами військовослужбовця, темпи мобілізації в Україні залишилися незмінними, все відбувається у плановому порядку.

Сушко зазначив: «На сьогодні ми загалом призвали по мобілізації до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них близько 500 – офіцерів запасу та понад 600 одиниць техніки».

Співробітник ТЦК додав, що на вулицях України можна побачити спільні патрулі Нацполіції та ТЦК – патрульні зупиняють військовозобов'язаних, після чого ті отримують повістки.

Роман Сушко зазначив, що вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лав ЗСУ. Основне призначення цих документів – оновлення даних у військкоматах.

Полковник розповів, що під час вручення повістки відбувається невелика бесіда, в якій громадянам роз'яснюють, що за наявності права на відстрочку від мобілізації їм необхідно оновити дані у військкоматі.

Сушко наголосив: «Такі групи зараз працюють у зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які мають прибувати для уточнення даних у ТЦК, не прибувають».

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації. 

Теги: воєнний стан мобілізація повістка полковник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян
Чи має президент відповідати за корупцію в уряді? Соціологи з'ясували думку громадян
Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення
Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення
Українці менше одружуються та частіше розлучаються: в чому причина
Українці менше одружуються та частіше розлучаються: в чому причина
Скільки українців готові до перемовин із Росією: результати опитування
Скільки українців готові до перемовин із Росією: результати опитування
Від бомб загинуло три покоління. Згадаймо однорічних малюків Дайнеко з сімʼєю
Від бомб загинуло три покоління. Згадаймо однорічних малюків Дайнеко з сімʼєю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Про залучення до війни населення України
54K
Український воїн повів на окупантів танк-камікадзе
47K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
35K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
24K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
17K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту