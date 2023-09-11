Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
Воєнком розповів, для чого насправді Нацполіція та співробітники ТЦК патрулюють на вулицях
Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. Про те, чому це відбувається, розповів полковник кременчуцького ТЦК Роман Сушко виданню «Кременчуцький телеграф».
За словами військовослужбовця, темпи мобілізації в Україні залишилися незмінними, все відбувається у плановому порядку.
Сушко зазначив: «На сьогодні ми загалом призвали по мобілізації до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них близько 500 – офіцерів запасу та понад 600 одиниць техніки».
Співробітник ТЦК додав, що на вулицях України можна побачити спільні патрулі Нацполіції та ТЦК – патрульні зупиняють військовозобов'язаних, після чого ті отримують повістки.
Роман Сушко зазначив, що вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лав ЗСУ. Основне призначення цих документів – оновлення даних у військкоматах.
Полковник розповів, що під час вручення повістки відбувається невелика бесіда, в якій громадянам роз'яснюють, що за наявності права на відстрочку від мобілізації їм необхідно оновити дані у військкоматі.
Сушко наголосив: «Такі групи зараз працюють у зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які мають прибувати для уточнення даних у ТЦК, не прибувають».
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.
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