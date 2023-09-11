Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину

Вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лав ЗСУ

Воєнком розповів, для чого насправді Нацполіція та співробітники ТЦК патрулюють на вулицях

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до листопада, і нерідко повістки чоловікам вручаються прямо на вулиці. Про те, чому це відбувається, розповів полковник кременчуцького ТЦК Роман Сушко виданню «Кременчуцький телеграф».

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За словами військовослужбовця, темпи мобілізації в Україні залишилися незмінними, все відбувається у плановому порядку.

Сушко зазначив: «На сьогодні ми загалом призвали по мобілізації до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них близько 500 – офіцерів запасу та понад 600 одиниць техніки».

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Співробітник ТЦК додав, що на вулицях України можна побачити спільні патрулі Нацполіції та ТЦК – патрульні зупиняють військовозобов'язаних, після чого ті отримують повістки.

Роман Сушко зазначив, що вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують до лав ЗСУ. Основне призначення цих документів – оновлення даних у військкоматах.

Полковник розповів, що під час вручення повістки відбувається невелика бесіда, в якій громадянам роз'яснюють, що за наявності права на відстрочку від мобілізації їм необхідно оновити дані у військкоматі.

Сушко наголосив: «Такі групи зараз працюють у зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які мають прибувати для уточнення даних у ТЦК, не прибувають».

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Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації.