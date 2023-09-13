ТЦК дали інструкцію, як військовим отримати одноразову виплату у разі поранення

Військовий повинен звернутись до районного ТЦК та надати певні документи

Розмір допомоги залежить від отриманої групи інвалідності або втрати часткової працездатності

В разі поранення під час несення служби військові мають право на отримання грошової допомоги. Про алгоритм оформлення одноразової виплати розповів в рамках брифінгу у Military Media Center представник ТЦК Шевченківського району Києва Сергій Рунчев.

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Військовий заявив, що відповідно до постанови Кабміну, одноразова грошова допомога бійцям ЗСУ призначається і виплачується у таких випадках:

у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби;

у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

Рунчев розповів, що у цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

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від 250 до 400 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2023 року становить 2 684 грн) – у разі виконання військового обов’язку;

від 70 до 120 прожиткових мінімумів – при проходженні військової служби.

Представник ТЦК додав, що одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва). Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

70 прожиткових мінімумів, якщо втрата працездатності настала в період військової служби (але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення);

50 прожиткових мінімумів в період проходження строкової військової служби (але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення).

Для отримання одноразової виплати військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК за місцем свого проживання та надати такі документи: