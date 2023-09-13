Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ТЦК дали інструкцію, як військовим отримати одноразову виплату у разі поранення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ТЦК дали інструкцію, як військовим отримати одноразову виплату у разі поранення
Військовий повинен звернутись до районного ТЦК та надати певні документи
фото: ukrinform

Розмір допомоги залежить від отриманої групи інвалідності або втрати часткової працездатності

В разі поранення під час несення служби військові мають право на отримання грошової допомоги. Про алгоритм оформлення одноразової виплати розповів в рамках брифінгу у Military Media Center представник ТЦК Шевченківського району Києва Сергій Рунчев.

Військовий заявив, що відповідно до постанови Кабміну, одноразова грошова допомога бійцям ЗСУ призначається і виплачується у таких випадках:

  • у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби;
  • у разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

Рунчев розповів, що у цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

  • від 250 до 400 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2023 року становить 2 684 грн) – у разі виконання військового обов’язку;
  • від 70 до 120 прожиткових мінімумів – при проходженні військової служби.

Представник ТЦК додав, що одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва). Залежно від ступеня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

  • 70 прожиткових мінімумів, якщо втрата працездатності настала в період військової служби (але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення);
  • 50 прожиткових мінімумів в період проходження строкової військової служби (але не пізніше, ніж через три місяці після звільнення).

Для отримання одноразової виплати військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК за місцем свого проживання та надати такі документи:

  • Заяву встановленого зразку;
  • Згоду на обробку персональних даних;
  • Документ, що посвідчує особу;
  • Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків;
  • Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;
  • Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної ВЛК;
  • Копію довідки МСЕК;
  • Довідку про обставини травми, поранення (контузії).
Читайте також: ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
Теги: документи військові звільнення поранення гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
Економіка України перейде на «військові рейки», якщо війна затягнеться – Зеленський
11 вересня, 21:59
Середньозважена ціна закупівля м'яса піднялася на 4%
В українських магазинах зросла ціна на популярне м'ясо
11 вересня, 17:53
Борис Джонсон похвалив кота за good job
Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото
9 вересня, 18:48
У Міноборони погодилися продовжити кінцеві терміни до жовтня
Фірма екснардепа продала ЗСУ несправні дрони на 800 млн грн
5 вересня, 09:51
Отримані суми фігуранти розподіляли між собою
Брали $11 тис. за довідку: деталі корупційної схеми столичних лікарів та співробітників військкомату
4 вересня, 13:08
Чехи не задоволені ставленням влади до українців
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
2 вересня, 10:22
Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео
Обстріл Києва: момент вибуху в «Ашані» потрапив на відео
30 серпня, 16:27
Олег Сенцов
«Кав'ярні переповнені накачаними мужиками». Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
21 серпня, 17:36
Експерт розповів, що буде з «Вагнером» у разі вторгнення в Польщу
Експерт розповів, що буде з «Вагнером» у разі вторгнення в Польщу
18 серпня, 04:27

Суспільство

ТЦК дали інструкцію, як військовим отримати одноразову виплату у разі поранення
ТЦК дали інструкцію, як військовим отримати одноразову виплату у разі поранення
Окупанти готуються святкувати роковини загибелі колаборанта Стремоусова (фото)
Окупанти готуються святкувати роковини загибелі колаборанта Стремоусова (фото)
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена
РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів
РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів
Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців
Маріупольці залишаються без житла. Як росіяни відбирають квартири у мешканців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
25K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
20K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
17K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
15K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
15K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні

Новини

ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Сьогодні, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Сьогодні, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту