У Києві чоловік погладив жінку у метро й отримав штраф

Феміда оцінила витівку порушника як дрібне хуліганство

Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн киянина, який залицявся до жінки у метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 7 вересня.

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Подія сталася ввечері 10 серпня. На ескалаторі столичної станції метро «Печерська» чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. У відповідь вона зробила зауваження. На що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця. Феміда оцінила цю витівку як дрібне хуліганство.

У суді чоловік щиро розкаявся і підтвердив деталі інциденту, які було викладено в адмінпротоколі. Документ оформило столичне управління поліції у метрополітені.

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Окрім штрафу, порушник заплатить 536,8 грн судового збору.

Наголосимо, що суд застосував до залицяльника максимальний штраф за статею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»). Ця ж стаття містить інші види покарання, зокрема, громадські роботи від 40 до 60 годин або виправні роботи до двох місяців, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», раніше Солом'янський районний суд Києва опублікував рішення, у якому йдеться про розподіл спільного майна подружжя. Суд визнав молочні залози дружини спільним майном і задовольнив вимогу чоловіка про стягнення половину вартості цієї неподільної речі.

Нагадаємо, що 9 травня у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком». Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала.

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У Франківському районному суді Львова також пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.