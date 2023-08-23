Чехи побили двох біженок з України

Одна з українок опинилась у лікарні із численними забоями та переломами

У Чехії чоловіки побили двох громадянок України, заздалегідь уточнивши, звідки вони приїхали. Інцидент стався у містечку Пласі, що на півночі Пльзенського краю. Про це пише чеське видання Novinká.

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Українка на ім'я Тетяна розповіла: вони з подругою сиділи й балакали на тротуарі, коли під’їхала машина і водій запитав, чи вони з України. Коли 34-річна Лілія та її на десять років старша подруга Тетяна кивнули на знак згоди, він проїхав ще трохи й одразу ж повернувся до них. Він жорстоко напав на жінок, свідками бійками були їхні діти одинадцяти та двох років. Молодша з жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям.

«Ми з дітьми пішли на карусель. Потім ми з Лілією (другою постраждалою – «Главком») сіли на тротуар і розмовляли. До нас під'їхала «Шкода Октавія» із причепом, і чоловік за кермом запитав, чи не з України ми. Потім він проїхав кілька метрів, залишив працюючу машину і повернувся до нас… Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію», – описала Тетяна те, що відбувалось.

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Тетяна зуміла підбігти до машини та вийняла ключ із замку запалювання, щоб кривдник не зміг виїхати. Однак одразу двоє інших чоловіків підбігли до жінки ззаду і вдарили кулаком у спину. У результаті жінка впустила ключі на землю.

«Тоді перший зловмисник підхопив ключі, сів у машину та поїхав. Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, бо Лілія лежала на землі з обличчям у крові», – продовжила Тетяна.

Потім Тетяна передала патрульним фото транспортного засобу разом із номером авто і детально описала нападника. Друга українка Лілія, на яку напали, мало що пам'ятає. «Я пам'ятаю три удари, а потім нічого. Я прокинулася тільки в лікарні», – сказала вона. Відповідно до медичного висновку, у неї відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Українка пов'язує напад зі злочином, який скоїв днями її співвітчизник, який зґвалтував і намагався вбити 15-річну дівчину у Пльзені. Тетяна зізнається: «Це викликало величезний резонанс, ненависть до українців посилилася. Того дня нас замкнули в гуртожитку, ми боялися виходити».

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Побиті українки намагалися зв'язатися з поліцією, щоб з'ясувати, чи знайдено кривдника. Однак там відбулися загальними фразами.

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила Novinká, що її колеги з’ясовують усі обставини справи. Вона не захотіла коментувати, чи вийшли вже на слід підозрюваного.

Самі біженки, які приїхали до Чехії із дітьми через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення, не можуть пояснити мотив нападу чехів.

«У нас ні з ким немає суперечок, ми нікого ні на що не провокували», – погодилися вони. Однак, за їхніми словами, вони певною мірою пов'язують це з прикрим випадком позаминулого тижня, коли молодий українець жорстоко зґвалтував та намагався вбити 15-річну дівчину в Пльзені.

А мер Пласі Єва Поржадкова взагалі повідомила «Новинкам», що «поліція проінформувала її про цю справу лише загалом». «Я не знаю подробиць», – сказала вона, уточнивши, що Пласі входять до числа населених пунктів із найбільшою кількістю українських біженців; лише у місцевому гуртожитку їх близько 200 осіб.

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Нагадаємо, колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України. У Чехії виявилося надто багато молодих чоловіків з України, які не роблять нічого для захисту своєї країни.

«Коли сюди приїхали біженці з України, мені повідомили, що 80% з них жінки та діти, і я припускав, що решта, 20%, будуть переважно літні чоловіки та літні жінки. Що ж, здається, я помилився, чи ця інформація була неточною. Вчора мене відвідав мер Находа (місто в Чехії в Краловеградецькому краї, адміністративний центр однойменного району – «Главком») Ян Бірке. І він мені сказав: «У Наход направили тисячу українців, і значну частину – не кажу, що більшість – значну частину з них складають молоді чоловіки», – сказав він.

При цьому колишній президент вважає, що ця молодь не допомагає країні. За його словами, не обов'язково йти на передову, брати участь у бойових діях, але вони цілком «можуть працювати на заводах зброї, розчищати завали, допомагати у сфері охорони здоров'я».

До слова, чеський уряд готує спеціальну ініціативу щодо добровільного повернення біженців до України. Нова програма передбачає надання допомоги та часткову компенсацію витрат для осіб, які вирішать повернутися. Уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти.

Про це йдеться у проєкті шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, що регулює права та обов'язки українських біженців у Чехії. За даними МВС Чехії, у країні перебуває близько 360 900 біженців з України, які отримали тимчасові захисні візи, переважно жінки та діти.