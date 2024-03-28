Як Росія передавала Угорщині українських військовополонених: деталі обміну

П’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті

Із 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем

Минулого року РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених родом із Закарпаття нібито через їхнє угорське походження. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Угорщина висунула умову українським військовополоненим, яких Росія у червні минулого року передала Будапешту, нібито через їхнє угорське походження, не повертатися в Україну до завершення війни.

Журналісти поспілкувалися із двома військовими, які були у групі з 11 полонених людей.

Один зі співрозмовників розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) після того, як полонених привезли до Москви. «Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей», – додав він.

Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем. «Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад», – розповів один із чоловіків.

Зазначається, що групу із 11 людей спершу вивезли літаком до Стамбула, а потім вже до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.

Також співрозмовники розповіли, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше «таких звільнень більше не відбудеться».

При цьому п’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті. Там їм допомогли з документами та надали авто для супроводу через кордон.

Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші, наступного передання військовополонених із Росії до Угорщини не відбулося.

Як повідомлялося, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування.

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.