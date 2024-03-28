Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як Росія передавала Угорщині українських військовополонених: деталі обміну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Росія передавала Угорщині українських військовополонених: деталі обміну
П’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті
фото ілюстративне

Із 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем

Минулого року РФ передала Угорщині 11 українських військовополонених родом із Закарпаття нібито через їхнє угорське походження. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Угорщина висунула умову українським військовополоненим, яких Росія у червні минулого року передала Будапешту, нібито через їхнє угорське походження, не повертатися в Україну до завершення війни. 

Журналісти  поспілкувалися із двома військовими, які були у групі з 11 полонених людей.

Один зі співрозмовників розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) після того, як полонених привезли до Москви. «Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей», – додав він.

Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем. «Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад», – розповів один із чоловіків.

Зазначається, що групу із 11 людей спершу вивезли літаком до Стамбула, а потім вже до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.

Також співрозмовники розповіли, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше «таких звільнень більше не відбудеться».

При цьому п’ятеро військових все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті. Там їм допомогли з документами та надали авто для супроводу через кордон.

Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші, наступного передання військовополонених із Росії до Угорщини не відбулося.

Як повідомлялося, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування. 

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

Читайте також: ГУР зробило заяву щодо передачі українських полонених Угорщині
Теги: Угорщина обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акція протесту проти уряду Віктора Орбана в Будапешті
У Будапешті пройшов протест проти Орбана після повідомлень про корупцію в уряді
Вчора, 02:49
Сійярто заявив, що введення західних військ в Україну – це «справді небезпечно»
Відправлення військ НАТО в Україну. Угорщина зробила заяву
26 березня, 15:34
За поточною інформацією поліції, унаслідок аварії чотири людини загинули
В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви
24 березня, 22:20
Україна може незабаром ліквідувати перелік «спонсорів війни»
Україна може сьогодні скасувати перелік міжнародних спонсорів війни – Reuters
22 березня, 09:54
Глава держави заявив, що незважаючи на різні думку, російське вторгнення об’єднало Європу
Угорщина веде «дуже небезпечну гру»: Зеленський прокоментував підігрування Орбана Трампу
12 березня, 09:57
Байден заявив, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури»
Байден звинуватив Трампа у зустрічі з «прихильником диктатури»
9 березня, 19:46
Глава угорського МЗС наголосив, що в разі перебування Дональда Трампа на посаді президента США в Україні «не було б війни»
Сійярто пояснив, як обрання Трампа президентом США вплине на війну в Україні
4 березня, 22:03
Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана домігся подальшого прогресу у відновленні вкрай важливого фінансування
ЄС розблокував ще €2 млрд заморожених коштів для Угорщини
1 березня, 22:30
Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії
Росія заявила про готовність передати тіла загиблих у катастрофі Іл-76: Україна відреагувала
1 березня, 11:25

Соціум

Як Росія передавала Угорщині українських військовополонених: деталі обміну
Як Росія передавала Угорщині українських військовополонених: деталі обміну
Румунія видаватиме росіянам шенгенські візи? Що відомо про нові зміни
Румунія видаватиме росіянам шенгенські візи? Що відомо про нові зміни
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
ISW назвав умову за якої росіяни можуть офіційно звинуватити Україну в теракті
ISW назвав умову за якої росіяни можуть офіційно звинуватити Україну в теракті
Правоохоронці Естонії арештували російську пропагандистку
Правоохоронці Естонії арештували російську пропагандистку
У Росії після теракту наростає міжетнічна ворожнеча – NYT
У Росії після теракту наростає міжетнічна ворожнеча – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Шановні біженці, а де ви сплачуєте податки? «Сюрприз» для українців за кордоном
61K
Посол звернувся до українських біженців у Німеччині з пропозицією
59K
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
50K
Буде важко. До чого треба готуватися українцям
14K
«Борщ – це російська страва». Японці відмовили Клопотенку у відкритті українського закладу
5767
Тренерка коханки Путіна назвала бомжами росіян, які поїдуть на Олімпіаду

Новини

Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
Сьогодні, 04:55
Всесвітній день історика. Які свята відзначаємо 28 березня
Сьогодні, 00:20
«Підпишіть петицію»: МВС попередило про нову схему шахраїв
Вчора, 21:33
«Сталевий фронт» Ахметов передав ЗСУ сім тисяч засобів зв'язку
Вчора, 17:23
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua