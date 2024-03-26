Росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених – ООН

За цю зиму росіяни стратили значно більше полонених, ніж за будь-який з попередніх періодів

Із 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року російські окупанти стратили 32 українських військовополонених. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. Про це йдеться у 38-му звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках. Зазначається, що незалежну верифікацію місія провела в трьох зі згаданих випадків.

До того ж, експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства. Українські військові розповіли про жахливе ставлення в полоні в окупантів, неможливість спілкуватися з сім'ями та відсутність задовільного харчування і медичної допомоги.

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За словами голови Місії Даніель Белль, практично в кожному з них респонденти розповідали, що російські військові та посадовці катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

Звіт Місії також містить інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України. Зокрема йдеться про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні лишається співставною з кількістю втрат за попередній період.

«Упродовж тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення лишалась високою: через насильство, пов’язане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені», – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, Росія утримує в заручниках понад 10 тис. цивільних українців. Зараз кілька інституцій працюють над створенням відповідного реєстру, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Раніше Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

До слова, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.