У Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство

Поліція затримала 12 осіб, які можуть бути причетними до злочину

47-річний заробітчанин святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців

У Польщі у новорічну ніч на вулиці виявили тіло вбитого українця. Поліція вже затримала 12 осіб, які можуть бути причетними до злочину. Про це пише Wiadomości.

1 січня близько четвертої ранку тіло загиблого із травмою голови виявили перехожі на вулиці. Вони одразу викликали поліцію.

Згідно з попередніми даними, чоловіка вбили. 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Правоохоронці вважають, що вони можуть бути причетні до вбивства.

Було затримано 12 осіб. Усі вони громадяни України, Білорусі та Індонезії. Через сильне алкогольне сп’яніння вони не змогли дати свідчення поліції.

Обставини смерті поки що встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Польщі раптово помер українець, який знімався в «Танцях з зірками».

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