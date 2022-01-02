Українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди
Через вибух петарди травмувалися двоє людей, яких госпіталізували
У польському місті Каліш 25-річний українець потрапив до лікарні із травмами після того, як вибухнула петарда. Також постраждав 14-річний підліток, повідомляє місцеве видання Portal Samorządowy.
Пригода сталася напередодні Нового року.
«Вони обоє отримали травми очей внаслідок необережного пострілу петард», – розповів прессекретар лікарні Павtk Гавронський.
За його словами, хлопчику не загрожує втрата зору.
«Громадянин України отримав дуже серйозну травму. Лікарі намагаються врятувати його очі», – додав представник лікарні.
До слова, на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця.