Українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди

Українець отримав дуже серйозну травму через вибух петарди

Через вибух петарди травмувалися двоє людей, яких госпіталізували

У польському місті Каліш 25-річний українець потрапив до лікарні із травмами після того, як вибухнула петарда. Також постраждав 14-річний підліток, повідомляє місцеве видання Portal Samorządowy.

Пригода сталася напередодні Нового року.

«Вони обоє отримали травми очей внаслідок необережного пострілу петард», – розповів прессекретар лікарні Павtk Гавронський.

За його словами, хлопчику не загрожує втрата зору.

«Громадянин України отримав дуже серйозну травму. Лікарі намагаються врятувати його очі», – додав представник лікарні.

До слова, на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця.