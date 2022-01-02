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    Українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди

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    Українець отримав дуже серйозну травму через вибух петарди - Українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди
    Українець отримав дуже серйозну травму через вибух петарди
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Через вибух петарди травмувалися двоє людей, яких госпіталізували

    У польському місті Каліш 25-річний українець потрапив до лікарні із травмами після того, як вибухнула петарда. Також постраждав 14-річний підліток, повідомляє місцеве видання Portal Samorządowy.

    Пригода сталася напередодні Нового року.

    «Вони обоє отримали травми очей внаслідок необережного пострілу петард», – розповів прессекретар лікарні Павtk Гавронський.

    За його словами, хлопчику не загрожує втрата зору.

    «Громадянин України отримав дуже серйозну травму. Лікарі намагаються врятувати його очі», – додав представник лікарні.

    До слова, на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі чоловік, підриваючи святкову петарду, залишився без пальця.

    Теги: вибух Польща
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    Українцю в Польщі намагаються врятувати очі після вибуху петарди