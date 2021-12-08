Зарплата українців у Польщі: що треба знати, щоб заплатили більше

Експертка розповіла, чи правда, що українцям платять менше, ніж полякам

Кваліфіковані працівники заробляють значно більше, за тих, хто не знає мови

Майже 1,5 млн громадян України працюють у Польщі. При цьому ще приблизно 50 тисяч навчаються у цій країні. За останні роки Польща стала однією із найпопулярніших країн для трудової еміграції серед українців. Про те, скільки заробляють наші співвітчизники, розповіла уповноважена у справах іноземців польського міста Валбжих Ірина Реріх, пише Gazeta.ua.

У середньому громадяни України в Польщі отримують від 3 до 3,5 тисячі злотих. Це приблизно від 20 до 24 тисяч гривень. Такі зарплати – за восьмигодинного робочого дня з понеділка по п'ятницю. Але найчастіше українці працюють позмінно. Є зміни ранкові, денні та нічні.

При цьому варто зазначити, що таку зарплату отримують люди без спеціальної освіти. Найчастіше на посадах, пов'язаних із фізичною працею.

Якщо ж мова йде про лікарів, наприклад, то вони отримують значно більше (від 5 до 8 тисяч злотих, що приблизно дорівнює від 33 до 54 тисяч гривень).

При цьому Ірина Реріх розвінчала популярний міф, за яким українцям платять менше, ніж полякам.

«Якщо хтось каже, що заробляє менше, тому що він українець – це брехня. Платять усім однаково. Проте слід розуміти, що якщо ти не знаєш мови, не маєш спеціалізації та освіти – стоятимеш на найнижчому рівні. Зарплата, відповідно, буде невелика. Ось, різниця лише у цьому», – наголосила Реріх.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки мають платити в Україні, щоб заробітчани поверталися додому.

Також наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили.

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