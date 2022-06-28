Польща оголосила збір грошей на «Байрактар» для ЗСУ

Необхідно зібрати 4,5 млн злотих

У Польщі слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових. З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сераковський.

«Литовці зібрали гроші в найкоротші терміни, і компанія, яка їх виробляє, вирішила пожертвувати їх Україні і використати зібрані кошти для допомоги населенню. Пізніше те ж саме сталося і з наступними трьома зборами! Нам пора.»Байрактари» виключно ефективні в цій війні», - зазначив він і закликав поляків жертвувати на безпілотник.

Зазначимо, станом на вечір 28 червня вже зібрано близько 43 000 з необхідних 4,5 млн злотих.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

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