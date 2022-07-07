«Народний» Bayraktar від Литви відправлений в Україну

Наприкінці травня литовці розпочали збір коштів для купівлі «Байрактара» для України

Компанія-виробник «Baykar Makina» заявила, що передасть безпілотник безкоштовно, тому на зібрані гроші у Литві вирішили закупити боєприпаси до БПЛА

Литва відправила Україні Bayraktar, гроші на який збирала уся країна. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, зазначивши, що країна попіклувалася про логістику.

«Безпілотник покидає Литву... Міністерство оборони попіклувалося про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, щоб безпілотник з усім озброєнням був доправлений до України», – зазначив міністр.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви і Туреччини і виробника.

У благодійній акції брали участь багато відомих литовці, зокрема експрезидентка Даля Грібаускайте теж зробила грошову пожертву. Турецька компанія була зворушена вчинком литовського народу і вирішила подарувати «Байрактар» повністю безкоштовно. Додамо, що незважаючи на замовлені боєприпаси, турецька компанія надала Литві для цього ударного безпілотника додаткові боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник «Байрактар», на який Литва збирала кошти для України.

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали €5 млн на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.



