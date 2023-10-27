Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака

Анатолій Гайдамака спільно зі своєю дружиною Ларисою Міщенко створили цілу серію мозаїчних панно, оформлених у червоно-коричневій кольоровій гаммі

Сьогодні, 27 жовтня, на 85-му році життя помер відомий український художник-монументаліст, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв України Анатолій Гайдамака. Про це повідомляє Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні», де Анатолій Гайдамака був головним художником кілька десятиліть поспіль і є автором художнього оформлення основної експозиції музею.

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«Складно описати словами той внесок у музейну справу України, який за десятиліття невтомної роботи здійснив митець… В пам’ять про Анатолія Васильовича Музей тимчасово відкриває для огляду унікальний зал його авторства – Зал пам’яті. Музейний колектив висловлює глибокі співчуття родині художника», – йдеться у повідомленні.

Анатолій Гайдамака народився 9 червня 1939 року в селі Волосківці Менського району. Закінчив 1961 року Харківське художнє училище, 1967 року – Москововське вище художньо-промислове училище ( Строганівське) (фах «Монументально-декоративне мистецтво»).

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Протягом 1967–1971 рр. працював художником-архітектором інституту «Київпроект».

З 1995 – головний художник Меморіального комплексу «Музей Великої Вітчизняної війни».

З травня 2001 року – член Академії мистецтв України.

Протягом грудня 2005 – жовтня 2006 рр. був позаштатним Радником Президента України. Член Центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Член Народного Союзу «Наша Україна».

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Анатолій Гайдамака спільно зі своєю дружиною Ларисою Міщенко декорував панно стіни Інституту теоретичної фізики.

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Ці відомі українські митці у 1969-1970-х роках створили цілу серію мозаїчних панно, оформлених у червоно-коричневій кольоровій гаммі, які прикрашають фасади будинків бульвару Лесі Українки 24 та 28. Тематика цих мозаїк є різною: від тріумфу науки та праці до карпатських пасторальних тем та фольклорних мотивів.

Є автором оформлення Державного історико-культурного заповідника на о. Хортиця (1977–1988), музеїв М. Островського у Шепетівці (1979), М. Коцюбинського в Чернігові (1982–1983), Т. Шевченка у Києві (1984–1987), літературного музею в Одесі (1984–1985), філії Центрального музею В. І. Леніна (1980-82; зараз – «Український дім»); художнього вирішення інтер’єрів банку «Україна» в м. Києві (1994), інтер’єрів адміністрації культурного центру «Росія» в Харбіні (1997, Китай), церкви Святої Трійці (1998–1999, Македонія), художнього оформлення Національного музею «Чорнобиль» у Києві (1994–1996). Створив живописний цикл «Розп’яття» (1988–1990), учасник проекту «Музей катастроф на водах» тощо.

Сьогодні стало відомо, що у ДТП загинув український оперний співак Павло Приймак.