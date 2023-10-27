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Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака
Анатолій Гайдамака головний художник Меморіального комплексу «Музей Великої Вітчизняної війни»
Фото: Аграрна партія України

Анатолій Гайдамака спільно зі своєю дружиною Ларисою Міщенко створили цілу серію мозаїчних панно, оформлених у червоно-коричневій кольоровій гаммі

Сьогодні, 27 жовтня,  на 85-му році життя помер відомий український художник-монументаліст, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв України Анатолій Гайдамака. Про це повідомляє Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні», де Анатолій Гайдамака був головним художником кілька десятиліть поспіль і є автором художнього оформлення основної експозиції музею.

«Складно описати словами той внесок у музейну справу України, який за десятиліття невтомної роботи здійснив митець… В пам’ять про Анатолія Васильовича Музей тимчасово відкриває для огляду унікальний зал його авторства – Зал пам’яті. Музейний колектив висловлює глибокі співчуття родині художника», – йдеться у повідомленні.

Анатолій Гайдамака народився 9 червня 1939 року в селі Волосківці Менського району. Закінчив 1961 року Харківське художнє училище, 1967 року – Москововське вище художньо-промислове училище ( Строганівське) (фах «Монументально-декоративне мистецтво»).

Протягом 1967–1971 рр. працював художником-архітектором інституту «Київпроект».

З 1995 – головний художник Меморіального комплексу «Музей Великої Вітчизняної війни».

З травня 2001 року – член Академії мистецтв України.

Протягом грудня 2005 – жовтня 2006 рр. був позаштатним Радником Президента України. Член Центрального правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Член Народного Союзу «Наша Україна».

Анатолій Гайдамака спільно зі своєю дружиною Ларисою Міщенко декорував панно стіни Інституту теоретичної фізики.

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Ці відомі українські митці у 1969-1970-х роках створили цілу серію мозаїчних панно, оформлених у червоно-коричневій кольоровій гаммі, які прикрашають фасади будинків бульвару Лесі Українки 24 та 28. Тематика цих мозаїк є різною: від тріумфу науки та праці до карпатських пасторальних тем та фольклорних мотивів.

Є автором оформлення Державного історико-культурного заповідника на о. Хортиця (1977–1988), музеїв М. Островського у Шепетівці (1979), М. Коцюбинського в Чернігові (1982–1983), Т. Шевченка у Києві (1984–1987), літературного музею в Одесі (1984–1985), філії Центрального музею В. І. Леніна (1980-82; зараз – «Український дім»); художнього вирішення інтер’єрів банку «Україна» в м. Києві (1994), інтер’єрів адміністрації культурного центру «Росія» в Харбіні (1997, Китай), церкви Святої Трійці (1998–1999, Македонія), художнього оформлення Національного музею «Чорнобиль» у Києві (1994–1996). Створив живописний цикл «Розп’яття» (1988–1990), учасник проекту «Музей катастроф на водах» тощо.

Сьогодні стало відомо, що у ДТП загинув український оперний співак Павло Приймак.

Теги: музей мистецтво художник

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