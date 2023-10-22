Українці створили віртуальний музей вкраденого окупантами мистецтва

Розробники онлайн-музею сподіваються, що проєкт допоможе повернути украдене майно окупантами до України

Команда Linza agency розробила Музей вкраденого мистецтва. Це сайт, де збирають електронні копії українських пам'яток, які Росія вивезла чи знищила.

Музей вкраденого мистецтва відкритий на сайті. Його співзасновники анонсують першу віртуальну екскурсію музеєм, яка відбудеться 27 жовтня.

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Розробники онлайн-музею сподіваються, що проєкт допоможе повернути украдене майно до України та притягнути Росію до відповідальності за злочини.

Перша віртуальна галерея музею присвячена експонатам викраденим в Маріуполі фото: скріншот

Перша галерея, яка нині доступна, – маріупольський Музей Куїнджі. Там можна побачити цифрові копії ескізів Архипа Куїнджі, картин Івана Айвазовського та Миколи Дубовського. Розробники шукають партнерів для наступних «кімнат» Музею вкраденого мистецтва – викрадені експонати Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Криму.

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«Ми зробили простір музею доступним з будь-якого пристрою та будь-якої точки світу, адже історія має бути доступною для кожного. Музей потрібен, аби не забути, усвідомити втрату і згодом повернути додому те, що вціліло», – пишуть творці віртуального музею.

Маріупольський Музей Куїнджі фото: скріншот

Нагадаємо, у Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій

До слова, колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну.