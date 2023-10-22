Головна Країна Культура
search button user button menu button

Українці створили віртуальний музей вкраденого окупантами мистецтва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці створили віртуальний музей вкраденого окупантами мистецтва
Перша галерея, яка нині доступна на сайті, – маріупольський Музей Куїнджі
фото: скріншот

Розробники онлайн-музею сподіваються, що проєкт допоможе повернути украдене майно окупантами до України

Команда Linza agency розробила Музей вкраденого мистецтва. Це сайт, де збирають електронні копії українських пам'яток, які Росія вивезла чи знищила.
Музей вкраденого мистецтва відкритий на сайті. Його співзасновники анонсують першу віртуальну екскурсію музеєм, яка відбудеться 27 жовтня.

Розробники онлайн-музею сподіваються, що проєкт допоможе повернути украдене майно до України та притягнути Росію до відповідальності за злочини.

Перша віртуальна галерея музею присвячена експонатам викраденим в Маріуполі
Перша віртуальна галерея музею присвячена експонатам викраденим в Маріуполі
фото: скріншот

Перша галерея, яка нині доступна, – маріупольський Музей Куїнджі. Там можна побачити цифрові копії ескізів Архипа Куїнджі, картин Івана Айвазовського та Миколи Дубовського. Розробники шукають партнерів для наступних «кімнат» Музею вкраденого мистецтва – викрадені експонати Херсонщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Криму.

«Ми зробили простір музею доступним з будь-якого пристрою та будь-якої точки світу, адже історія має бути доступною для кожного. Музей потрібен, аби не забути, усвідомити втрату і згодом повернути додому те, що вціліло», – пишуть творці віртуального музею.

Маріупольський Музей Куїнджі
Маріупольський Музей Куїнджі
фото: скріншот

Нагадаємо, у Вашингтоні за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених Росією із тимчасово окупованих територій

До слова, колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну.

Читайте також: У музеях РФ знайдено понад сто тисяч вкрадених експонатів: розслідування
Теги: мистецтво злочин культурна спадщина окупанти музей

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту
Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
22 вересня, 15:08
За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
29 вересня, 17:06
Партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд «зубів дракона»
Окупанти активно нарощують оборону в Криму – Центр нацспротиву
1 жовтня, 12:15
Очільниця музею Голодомору вимагає визнання інформації Братківського дискримінаційною і недостовірною
Директорка музею Голодомору подала до суду на свого хейтера
2 жовтня, 19:45
26 представникам УПЦ МП Служба безпеки повідомила про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки
СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які продавали зброю і дитячу порнографію
4 жовтня, 17:08
Російські окупанти активно використовують залізницю на окупованій території України
Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів
15 жовтня, 10:29
Zala Lancet – це російський баражуючий боєприпас, швидкість руху якого становить до 300 км/год
Окупанти вдосконалили свої ударні дрони «Ланцет»: ЗСУ повідомили деталі
11 жовтня, 18:26
Вперше корабель «Павло Державин» зазнав удару 11 жовтня
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
14 жовтня, 11:26
Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району
Атака бомбами на Харківщину та понад 170 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
15 жовтня, 11:20

Культура

Українці створили віртуальний музей вкраденого окупантами мистецтва
Українці створили віртуальний музей вкраденого окупантами мистецтва
Глава Мінкульту анонсував повернення «Скіфського золота» до України
Глава Мінкульту анонсував повернення «Скіфського золота» до України
Помер легендарний український співак
Помер легендарний український співак
Чи повернеться Резнікович у Театр Лесі Українки? Суд ухвалив рішення
Чи повернеться Резнікович у Театр Лесі Українки? Суд ухвалив рішення
Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео)
Прощання з Ніною Матвієнко затягується: прийшла шокуюча кількість людей (фото, відео)
Монатік розповів про свою останню зустріч із Ніною Матвієнко (фото)
Монатік розповів про свою останню зустріч із Ніною Матвієнко (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7773
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7566
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
4950
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3441
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2822
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2604
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту