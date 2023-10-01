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У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото)
мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році
фото: Петро Андрющенко/Telegram

На муралі було зображено жінку з порожньою кліткою

 

У Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал «Назустріч щастю». Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Мурал «Назустріч щастю», який навіть не мав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя.

У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото) фото 1

«Ось вона – Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистества. Варвари 21 сторічча продовжують нищити наще місто своїми брудними руками», – написав Андрющенко у Telegram.

У Маріупольській міській раді нагадали, що цей мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107.

У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото) фото 2

«Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал «Мілана», який росіяни знищили перед цим», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою «Імперія».

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Теги: росія окупанти мурал ресторан Telegram жінка місто радник художник росіяни

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