У Маріуполі окупанти знищили останній український мурал (фото)

мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році

На муралі було зображено жінку з порожньою кліткою

У Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал «Назустріч щастю». Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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«Мурал «Назустріч щастю», який навіть не мав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя.

«Ось вона – Росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистества. Варвари 21 сторічча продовжують нищити наще місто своїми брудними руками», – написав Андрющенко у Telegram.

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У Маріупольській міській раді нагадали, що цей мурал намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107.

«Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал «Мілана», який росіяни знищили перед цим», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у розбомбленому Маріуполі з'явився ресторан із цинічною назвою «Імперія».