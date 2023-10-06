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Кінофестиваль «Молодість» оголосив найкращий український фільм року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кінофестиваль «Молодість» оголосив найкращий український фільм року
В центрі сюжету фільму – лікарка швидкої допомоги Анна
фото скріншот відео

Фільм є повнометражним дебютом режисерки Христини Тинькевич

Сьогодні, 6 жовтня, 52-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», основана частина якого пройде у Києві з 21 по 29 жовтня 2023 року, оголосив переможців повнометражного національного конкурсу. Перемогу в національному повнометражному конкурсі кінофестивалю здобув фільм «Як там Катя?» Христини Тинькевич, повідомила пресслужба фестивалю.

Як повідомила пресслужба заходу, перемогу в національному повнометражному конкурсі, який вдруге пройшов в рамках Гамбурзького кінофестивалю, здобув фільм «Як там Катя?» Христини Тинькевич. Фільм є повнометражним дебютом режисерки.

В центрі сюжету фільму – лікарка швидкої допомоги Анна. Вона мати-одиначка, яка мріє про краще життя зі своєю 12-тирічною донькою Катею. Втім, раптовий і брутальний збій розміреного плину життя змушує Анну постати перед дилемою, яка підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, що не має жодних.

Раніше повідомлялося, що фільм «20 днів у Маріуполі» став претендентом на премію «Оскар-2024» від України.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

Також «Довбуш» став найкасовішим українським фільмом року.

Теги: кінофестиваль Молодість фільм Оскар молодість кіно мистецтво

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