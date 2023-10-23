Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців

Під час відкриття кінофестивалю не пролунало жодної згадки про кінематографістів, які нині перебувають на війні

Митці відреагували на «амнезійне» відкриття фестивалю

У Києві 21 жовтня відбулося урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість», однак багатьох митців обурив захід. Причиною стала відсутність вшанування українських кіноматографістів, які нині захищають Україну на фронті.

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Як зазначила журналістка та активістка Олена Чередниченко, під час відкриття не пролунало жодної згадки про кінематографістів на війні.

Журналістка прокоментувала відкриття фестивалю фото: скріншот

«Жодного імені не названо з тих, хто воює. Жодного імені з тих, хто загинув. Жодного імені з тих, хто скалічений пораненнями. Жодного жесту пошани до кінематографістів, які вам, бл*дь, своїми життями та здоров`ям забезпечили відкриття цього фестивалю. Так, ведучі церемонії і деякі оратори зі сцени дякували нашим захисникам, завдяки яким ми взагалі досі існуємо. Але про кінематографістів-захисників не згадав ніхто. Від слова «зовсім», – написала Чередниченко.

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Окремо журналістка загадала виконуючого обов'язки Міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва та голову Держкіно Марину Кудерчук.

Журналістка прокоментувала промову очільник Мінкульту та голову Держкіно фото: скріншот

«Посланники держави, що відмітилися канцелярським текстом зі сцени - незрівнянна голова Держкіно Марина Кудерчук та людина, яка ізо всєх сил хоче стати міністром культури, Ростислав Карандєєв – теж нічого не знають про кінематографістів, які захищають цю саму державу і заодно їхні затишні чиновницькі крісла. І так, тільки посеред самісенької середини урочистої церемонії запросили до хвилини мовчання. І то експромтом. Бо саме десь на середині заходу на сцену вийшов Андрій Халпахчій, який наприкінці своєї промови попросив вшанувати пам`ять наших полеглих захисників – попросив за покликанням власної душі, а не за сценарієм, яким ця хвилина передбачена не була», – зазначила Черединеко.

Крім того, активістка розкритикувала фільм, яким організатори вирішили відкрити кінофестиваль.

«Чому фільмом відкриття «Молодості» вирішили зробити «Ромео і Джульєтту» Франко Дзефіреллі 1968 року випуску (організатори, звісно, дуже інтелектуально пояснили, чому, але нах*й їхні пояснення). Мабуть, кінофестиваль у столиці воюючої країни етичніше було б відкрити фільмом, що зняли кінематографісти, які захищають цю країну. Ну або принаймні фільмом тих кінематографістів, які у цій країні живуть. Ну, просто тому, що ця країна зараз воює, стікає кров`ю і перед нею не завадило б стати на коліна – як і перед тими, хто її захищає, хто в ній живе і творить попри все», – каже журналістка.

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Як наголосила журналістка, якщо на відкритті фестивалю не віддають шану кінематографістам, які воюють, які загинули, які поранені – це «просто за гранню людської моралі». «Мені здається, якщо на відкритті самого знакового кінофесту держави, яка воює, не показують фільми з чіткою національною домінантою та національною рефлексією на тему «чому з нами знову відбувається грьобана війна з грьобаною російською імперією» – зі стратегічно-патріотичними орієнтирами генеральної лінії кіногалузі, яку завжди задає саме держава, щось не те», – каже активістка.

На слова Чередниченко відреагували й інші митці. Зокрема, український кінорежисер і сценарист Михайло Іллєнко зауважив, що люди загралися у фестивалі.

Іллєнко відреагував на слова Чередниченко фото: скріншот

«Принаймні, у фестивалі, що не помічають головну домінанту нашого часу і, разом, не помічають колег, що воюють», – зазначив митець.

Український кінорежисер і актор Олесь Санін наголосив, що давно вже відійшов від мистецтва та сфокусований зараз на підтримці ЗСУ.

Санін відреагував на слова Чередниченко фото: скріншот

Нагадаємо, 21 жовтня відбулося урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість».

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До слова, 6 жовтня, 52-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», основна частина якого пройде у Києві до 29 жовтня 2023 року, оголосив переможців повнометражного національного конкурсу. Перемогу в національному повнометражному конкурсі кінофестивалю здобув фільм «Як там Катя?» Христини Тинькевич.