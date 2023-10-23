Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
Під час відкриття кінофестивалю не пролунало жодної згадки про кінематографістів, які нині перебувають на війні
фото з відкритих джерел

Митці відреагували на «амнезійне» відкриття фестивалю

У Києві 21 жовтня відбулося урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість», однак багатьох митців обурив захід. Причиною стала відсутність вшанування українських кіноматографістів, які нині захищають Україну на фронті.

Як зазначила журналістка та активістка Олена Чередниченко, під час відкриття не пролунало жодної згадки про кінематографістів на війні.

Журналістка прокоментувала відкриття фестивалю
Журналістка прокоментувала відкриття фестивалю
фото: скріншот

«Жодного імені не названо з тих, хто воює. Жодного імені з тих, хто загинув. Жодного імені з тих, хто скалічений пораненнями. Жодного жесту пошани до кінематографістів, які вам, бл*дь, своїми життями та здоров`ям забезпечили відкриття цього фестивалю. Так, ведучі церемонії і деякі оратори зі сцени дякували нашим захисникам, завдяки яким ми взагалі досі існуємо. Але про кінематографістів-захисників не згадав ніхто. Від слова «зовсім», – написала Чередниченко.

Окремо журналістка загадала виконуючого обов'язки Міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва та голову Держкіно Марину Кудерчук.

Журналістка прокоментувала промову очільник Мінкульту та голову Держкіно
Журналістка прокоментувала промову очільник Мінкульту та голову Держкіно
фото: скріншот

«Посланники держави, що відмітилися канцелярським текстом зі сцени - незрівнянна голова Держкіно Марина Кудерчук та людина, яка ізо всєх сил хоче стати міністром культури, Ростислав Карандєєв – теж нічого не знають про кінематографістів, які захищають цю саму державу і заодно їхні затишні чиновницькі крісла. І так, тільки посеред самісенької середини урочистої церемонії запросили до хвилини мовчання. І то експромтом. Бо саме десь на середині заходу на сцену вийшов Андрій Халпахчій, який наприкінці своєї промови попросив вшанувати пам`ять наших полеглих захисників – попросив за покликанням власної душі, а не за сценарієм, яким ця хвилина передбачена не була», – зазначила Черединеко.

Крім того, активістка розкритикувала фільм, яким організатори вирішили відкрити кінофестиваль.

«Чому фільмом відкриття «Молодості» вирішили зробити «Ромео і Джульєтту» Франко Дзефіреллі 1968 року випуску (організатори, звісно, дуже інтелектуально пояснили, чому, але нах*й їхні пояснення). Мабуть, кінофестиваль у столиці воюючої країни етичніше було б відкрити фільмом, що зняли кінематографісти, які захищають цю країну. Ну або принаймні фільмом тих кінематографістів, які у цій країні живуть. Ну, просто тому, що ця країна зараз воює, стікає кров`ю і перед нею не завадило б стати на коліна – як і перед тими, хто її захищає, хто в ній живе і творить попри все», – каже журналістка.

Як наголосила журналістка, якщо на відкритті фестивалю не віддають шану кінематографістам, які воюють, які загинули, які поранені – це «просто за гранню людської моралі». «Мені здається, якщо на відкритті самого знакового кінофесту держави, яка воює, не показують фільми з чіткою національною домінантою та національною рефлексією на тему «чому з нами знову відбувається грьобана війна з грьобаною російською імперією» – зі стратегічно-патріотичними орієнтирами генеральної лінії кіногалузі, яку завжди задає саме держава, щось не те», – каже активістка.

На слова Чередниченко відреагували й інші митці. Зокрема, український кінорежисер і сценарист Михайло Іллєнко зауважив, що люди загралися у фестивалі.

Іллєнко відреагував на слова Чередниченко
Іллєнко відреагував на слова Чередниченко
фото: скріншот

«Принаймні, у фестивалі, що не помічають головну домінанту нашого часу і, разом, не помічають колег, що воюють», – зазначив митець.

Український кінорежисер і актор Олесь Санін наголосив, що давно вже відійшов від мистецтва та сфокусований зараз на підтримці ЗСУ.

Санін відреагував на слова Чередниченко
Санін відреагував на слова Чередниченко
фото: скріншот

Нагадаємо, 21 жовтня відбулося урочисте відкриття 52-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість».

До слова, 6 жовтня, 52-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», основна частина якого пройде у Києві до 29 жовтня 2023 року, оголосив переможців повнометражного національного конкурсу. Перемогу в національному повнометражному конкурсі кінофестивалю здобув фільм «Як там Катя?» Христини Тинькевич.

Теги: кіно мистецтво Київ фестиваль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережах публікують фото наслідків обвалу
У Києві обвалився Дегтярівський міст
30 вересня, 17:07
Термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться, зауважили будівельники
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
30 вересня, 21:32
НАЗК називає «неповним, непереконливим та невмотивованим» рішення Печерського райсуду Києва у справі Кирила Тимошенка
Кирило Тимошенко – не корупціонер. НАЗК розкритикувало рішення Печерського суду
5 жовтня, 17:25
На батьків склали протоколи, а викрадені речі повернуть родичам загиблих
Поліція затримала малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв (фото)
5 жовтня, 14:29
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
На блокпосту в Києві сталася стрілянина
12 жовтня, 14:11
На сьогодні собівартість перевезення одного пасажира перевищує оплату за проїзд майже у два з половиною – три рази
«Київпастранс» назвав собівартість проїзду в Києві
16 жовтня, 17:12
За словами Сенцова, йому разом з побратимами під час вчорашнього бою дуже пощастило
Сенцов розповів про бій з окупантами, у якому був учетверте поранений
20 жовтня, 17:35
У селі під Києвом в одній із квартир вибухнув газовий балончик
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
21 жовтня, 14:59
22 жовтня Віталій Туровський отримав підозру
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
Сьогодні, 11:15

Новини

Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
На залізничній колії в Києві загинула людина
На залізничній колії в Києві загинула людина
Чи чекати цьогоріч на головну ялинку Києва? Влада відповіла
Чи чекати цьогоріч на головну ялинку Києва? Влада відповіла
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину
Смертельна ДТП із військовим на блокпосту Києва: поліція назвала ймовірну причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
12K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9882
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового
7972
На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)
5642
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
4945
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту