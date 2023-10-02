Відомий білоруський митець показав, який насправді має вигляд триколор РФ (фото)

Цеслєр опублікував в соцмережі своє бачення сучасного прапора Росії

Відомий білоруський митець, опозиціонер та член Координаційної ради із забезпечення трансферу влади у Білорусі Володимир Цеслєр опублікував в соцмережі своє бачення сучасного прапора Росії.

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На світлині помітно, що більшу частину триколору займає червоний колір. Цим митець вказує на те, що Російська Федерація майже усе взяла з Радянського Союзу та неодноразово називала себе «його прямою спадкоємицею».

Володимир Цеслєр опублікував своє бачення сучасного прапора Росії фото: Володимир Цеслєр

Натомість на інші кольори місця на прапорі майже не знайшлося.

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Нагадаємо, Володимир Цеслєр – один із найвідоміших сучасних художників та дизайнерів Білорусі. Його роботи входять до колекції світових музеїв. Починаючи з серпня 2020 року, більшість робіт Цеслєра, які збирають тисячі лайків у соцмережах, присвячені політичній ситуації в країні. Художник став культовою фігурою протестного мистецтва Білорусі.

У 2021 році білоруський митець змушений був виїхати з країни, а нещодавно Цеслєра виключили зі Спілки художників Білорусі.