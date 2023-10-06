Авторка скандального муралу в Києві представила оновлений ескіз (фото)
Мисткиня стверджує, що буцімто оновлений ескіз муралу було створено в співпраці з місцевими жителями
Фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку Києва на вулиці Січових Стрільців, 31. Про це вона повідомила в Instagram.
На ескізі так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. За задумом, мурал символізує вдячність Франції за військову підтримку України. Мисткиня стверджує, буцімто ескіз було створено в співпраці з місцевими жителями.
«Саме цей варіант буде намальовано і саме цей варіант поїде на всі міжнародні виставки», – зазначила вона у дописі.
Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.
Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.
Нагадаємо, створення стінопису почали у середині вересня. На фрагменті, який встигли намалювати на будинку, зображена пара, а також пелікан з пташеням.
Місцеві жителі обурились зображенням «сумнівної краси» й викликали поліцію, після чого роботи зупинили. Правоохоронці склали на художників акт про адміністративне правопорушення, а кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.
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