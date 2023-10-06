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Авторка скандального муралу в Києві представила оновлений ескіз (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Авторка скандального муралу в Києві представила оновлений ескіз (фото)
На ескізі зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері
фото: Євгенія Фуллен

Мисткиня стверджує, що буцімто оновлений ескіз муралу було створено в співпраці з місцевими жителями

Фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку Києва на вулиці Січових Стрільців, 31. Про це вона повідомила в Instagram.

На ескізі так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. За задумом, мурал символізує вдячність Франції за військову підтримку України. Мисткиня стверджує, буцімто ескіз було створено в співпраці з місцевими жителями.

Фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку на вулиці Січових Стрільців, 31
Фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку на вулиці Січових Стрільців, 31
фото: Євгенія Фуллен

«Саме цей варіант буде намальовано і саме цей варіант поїде на всі міжнародні виставки», – зазначила вона у дописі. 

Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.

Створення стінопису почали у середині вересня
Створення стінопису почали у середині вересня
фото з соцмереж

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Нагадаємо, створення стінопису почали у середині вересня. На фрагменті, який встигли намалювати на будинку, зображена пара, а також пелікан з пташеням.

Місцеві жителі обурились зображенням «сумнівної краси» й викликали поліцію, після чого роботи зупинили. Правоохоронці склали на художників акт про адміністративне правопорушення, а кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Теги: Київ мурал мистецтво художник

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