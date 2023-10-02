Директорка музею Голодомору подала до суду на свого хейтера

Позов Гасиджак проти юриста Клима Братківського стосується «захисту гідності та ділової репутації»

Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах.

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Позов проти юриста Клима Братківського, який раніше критикував науковицю за фігуру і був звинувачений у бодішеймінгу, стосується «захисту гідності та ділової репутації». Очільниця музею Голодомору вимагає визнання інформації дискримінаційною і недостовірною та відшкодування шкоди.

Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах фото: скріншот

«Цей позов – це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам... Разом з найкрутішими у світі адвокатками-фахівчинями з Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» чекаємо на відкриття провадження і судовий процес, складність, виснажливість і брудноту якого мені поки що важко уявити. Жовтень і осінь, які я завжди так любила, обіцяють бути спекотними», – написала очільниця музею.

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Нагадаємо, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

Згодом, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.

Раніше стало відомо, що Гасиджак планує подати позов до суду через порушення її честі та гідності.

До слова, хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування.

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