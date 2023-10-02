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Директорка музею Голодомору подала до суду на свого хейтера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Директорка музею Голодомору подала до суду на свого хейтера
Очільниця музею Голодомору вимагає визнання інформації Братківського дискримінаційною і недостовірною
фото: Леся Гасиджак

Позов Гасиджак проти юриста Клима Братківського стосується «захисту гідності та ділової репутації»

Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережах.

Позов проти юриста Клима Братківського, який раніше критикував науковицю за фігуру і був звинувачений у бодішеймінгу, стосується «захисту гідності та ділової репутації». Очільниця музею Голодомору вимагає визнання інформації дискримінаційною і недостовірною та відшкодування шкоди.

Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах
Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах
фото: скріншот

«Цей позов – це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам... Разом з найкрутішими у світі адвокатками-фахівчинями з Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» чекаємо на відкриття провадження і судовий процес, складність, виснажливість і брудноту якого мені поки що важко уявити. Жовтень і осінь, які я завжди так любила, обіцяють бути спекотними», – написала очільниця музею.

Нагадаємо, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

Згодом, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.

Раніше стало відомо, що Гасиджак планує подати позов до суду через порушення її честі та гідності.

До слова, хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування.

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Теги: суд музей Голодомор 1932-1933 років

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