Денісова підтвердила: заарештованих кримських татар вивезли до Росії



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Арештованих розподілять у п‘ять СІЗО Ростовської області

Інформація щодо місця перебування кримських татар на території Ростовської області підтвердилася. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Не просто так для проведення обшуків у мікрорайоні Кам‘янка міста Сімферополь було задіяно Ростовских ФСБшників. Все завчасно сплановано, в тому числі переміщення», - заявила вона.

За даними Денісової, арештованих розподілять у п‘ять СІЗО Ростовської області. Три слідчих ізолятора знаходяться у Ростові, два - у передмісті.

Серед тих, кого наразі утримують у Ростовській області: Тофік Абдулгазієв, Іззет Абдуллаєв, Владлен Абдулкадиров, Меджит Абдурахманов, Білял Аділов, Енвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Акім Бекіров, Ремзі Бекіров, Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Алім Карімов, Сейран Муртаза, Яшар Муєдінов, Ерфан Османов, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв, Асан Яніков.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів.

«Омбудсмен» Криму підтвердила, що заарештованих кримських татар вивезли в Росію.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.