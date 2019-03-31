У Київському СІЗО немає списків і бюлетенів — Денісова



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Вибори мали розпочатися о 8 год, але вони не почалися: членів комісії немає, списків немає, бюлетенів немає, - омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова відвідала Київське СІЗО та зафіксувала, що вибори там вчасно не розпочалися. Відповідне відео вона виклала у Facebook.

«Нам повідомили, що вся комісія присутня на об'єкті. Ми прийшли сюди, а їх на об'єкті немає. Вибори мали розпочатися о 8 год, але вони не почалися. Членів комісії немає, списків немає, бюлетенів немає», - сказала Денісова.

Вона також поінформувала, що представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї Оксана Філіпішина спільно з представниками громадськості провели моніторинг дотримання виборчих прав у територіальному медичному об’єднанні «Психіатрія» у м.Києві. Виборча дільниця в установі відкрилася вчасно.

Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та м.Севастополя Ісмаїл Халіков спільно з громадськими моніторами провели моніторинг дотримання виборчих прав у ДУ «Херсонський слідчий ізолятор». В установі спеціальна дільниця відкрилася вчасно.

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у південних областях Олександр Остапенко спільно з представниками громадськості провели моніторинг дотримання виборчих прав у пенітенціарних установах Одещини.

Зокрема, вони відвідали Одеське СІЗО, Чорноморську виправну колонію, Одеську виправну колонію та Південну виправну колонію. Виборчі дільниці у цих установах розпочали роботу вчасно. Організація виборчого процесу відбувається згідно з законодавством.

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у західних областях Світлана Семчишин разом з громадськими моніторами перевірила дотримуються виборчі права громадян у Львівській установі виконання покарань №19. Моніторинговою групою було зафіксовано, що дільниці були відкриті своєчасно.