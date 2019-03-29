В Україні запрацювала «гаряча лінія» для прийому скарг виборців



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Людмила Денісова повідомила, що гаряча лінія працює щодня за номером 0 800 50 17 20

У перші дня від виборців вже надійшла 41 скарга

Понад 40 звернень надійшло за три доби на «гарячу лінію» з прийому скарг виборців. Про це в інтерв'ю «Прямому» повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Ця лінія працює кожен день. Телефон Гарячої лінії 0 800 50 17 20. На сьогодні, починаючи з 25 березня, ми приймаємо повідомлення громадян України про порушення їхніх виборчих прав. Ми будемо безпосередньо робити моніторинг додержання виборчих прав громадян України з метою запобігання порушенням цих прав і сприянню їх поновлення. За три доби є 41 повідомлення на гарячу лінію», - розповіла омбудсмен.

Денисова уточнила, що найбільше звернень стосуються відсутності прізвищ громадян у виборчих списках або неточності й описки.

«10% звернень — це люди, які за станом здоров'я не можуть потрапити до виборчих дільниць. Їм відмовляють у приїзді комісії зі скринькою щоби вони могли вдома проголосувати, тому що для цього необхідна медична довідка. Але вони вже не встигають це зробити. Тому потрібно за підсумками моніторингу внести зміни до законодавства. Я буду звертатися до Верховної Ради України, щоби такі зміни внесли», - сказала Денісова.

До офісу Уповноваженої з прав людини також поступають звернення від жителів окупованих територій Донбасу, які не змогли змінити місце голосування.

«З Донецької і Луганської областей в нас є такі звернення, кримчани поки що не зверталися», - повідомила Денісова.