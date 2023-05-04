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Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус

Волонтерська ініціатива
glavcom.ua
Порошенко привіз техніку у новостворений військовий корпус
«Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ»
фото: Європейська солідарність

«Що треба для наступу? Це метал і боєприпаси – і люди»

Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями нещодавно створеного армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ і передав у підрозділи вантажівки, пересувні автомайстерні та шини. Як розповідають військові, з Порошенком добре знайомі ще з 14-го року, разом пройшли чимало випробувань. Тому коли формувався новий корпус, команда Порошенка взяла його під свою опіку. П’ятий президент наголошує: люди в армії – найголовніше.

Порошенко також сказав, що росіяни в очікуванні українського наступу дуже напружуються. «Зараз ворог дуже нервує. То він сам над собою підіймає над кремлем безпілотники, то сам їх героїчно збиває для того, щоб нас звинуватити. Я хочу сказати, що якщо ми вже вдаримо, то там нічого не залишиться. Ми ці цирки влаштовувати не будемо», – наголошує п’ятий президент.

«Це вже не контрнаступ – зимовий наступ росіян ми закінчили заздалегідь. Це наш наступ», – говорить Порошенко.

«Зараз створений новий армійський корпус. Всі знають, що на чолі його стоять справжні українські герої з величезним досвідом. Нам знайомитись не треба, представлятись не треба, бо з перших днів війни наші зустрічі відбувалися і в Костянтинівці, і в Краматорську, і в Добропіллі, де ми привозили перші вантажівки. Ми одна родина. Ми один народ. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити цю позицію», – зазначає Петро Порошенко.

«Є механізовані бригади, є артилерійська бригада, є танкова бригада, є батальйони дуже круті,  в тому числі не тільки з десантників, дуже правильні люди. І ми домовилися, що наша команда бере на себе відповідальність за участь в укомплектуванні корпусу», – пояснює Порошенко.

«Що треба для наступу? Це метал і боєприпаси – і люди. Метал, боєприпаси закупимо, партнери нададуть, самі десь роздобудемо, волонтери привезуть, це правильно. А от люди – це найголовніше. Для мене є символічним, що в цей корпус ми поставляємо пересувні авторемонтні майстерні (ПАРМ) для того, щоб швидко відновлювати пошкоджену техніку. Керівники логістики Збройних Сил за ними шикуються в черги», – говорить Порошенко.

«Це перші наші три серійних ПАРМа, які поставлені на потік. Ми вирішили, щоб перші віддати сюди. З  генераторами, з компресорами, зі зварювальним апаратом, з гарними умовами, з крутими автомобілями. Це все розроблено нашими конструкторами і виготовлене на наших виробничих потужностях», – показує Порошенко.

«Передаємо також тентовані вантажівки, в тому числі як артилерійські тягачі для перевезення боєприпасів, для буксировки озброєння і артилерійських гармат. І на додаток шини, бо без шин ніяк не можна», – зазначає Петро Порошенко.

Він також розповів про найближчі плани співпраці з армійським корпусом: хлопцям також передадуть три комплекти БПЛА Poseidon і 5 лазне-пральних комплексів – їх виробництво саме в розпалі. П’ятий президент відзначає: логістика в військовому формування на висоті, оперативно знайшли 5 причепів для лазень, а також співфінансування для комплексів Poseidon, другу половину оплатить Фонд Порошенка.

«Вже з завтрашнього дня у навчальному центрі група операторів і пілотів з армійського корпусу пройде навчання. Кожна бригада буде мати «очі» арти, вони захищені від російської РЕБ, вони літають вночі, мають унікальні камери, унікальне «тепло», 5 км висоти, вони літають більше як на 50 км вглиб території ворога», – розповідає Порошенко.

Він також розповів, що ці безпілотники відзначились і над аеродромом Бєлгорода під час успішної атаки, і над Донецьком. Скорегувавши вогонь артилерії, яка знищила склад боєприпасів.

«Ми вже не можемо знаходити причепи для лазне-пральних комплексів. Де ви їх знайшли, я не знаю, але 5 причепів, для того щоб виготовили і поставили лазне-пральні комплекси, вже запустили. Вміють працювати», – похвалив Порошенко військових логістів. В роботу беруть контейнери з-під 155-их боєприпасів, які надходять в Україну. «Ми їх забираємо, нам їх передають і ми обладнаємо швидко ці комплекси.  Це означає ефективну співпрацю волонтерів і війська», – пояснює Петро Порошенко.

ддаючи водіям ключі від автівок, Порошенко сказав: «машини підготовлені, якісні. Продута паливна система, пневматична, нові шини, акумуляторна батарея. Облаштована кабіна. Так що приймайте – щасливої дороги!».

Теги: допомога ЗСУ контрнаступ боєприпаси військові машини вантажівки Петро Порошенко

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