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Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Цай Мін-єн
фото: Bloomberg

Голова тайванської розвідки вважає, що ризик того, що лідер Китаю Сі Цзіньпін ухвалить неправильне рішення щодо Тайваню зростає

Кроки голови Китаю Сі Цзіньпіна, щоб оточити себе групою однодумців, підвищують ризик конфлікту через острів, який є серцевиною напруженості між США та Китаєм. Про це попередив голова тайванської розвідки Цай Мін-Єн, з посиланням на Bloomberg.

Цай Мін-єн, генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню, нещодавно заявив законодавцям, що через недостатню прозорість та відкритість дій Китайського уряду щодо своїх мотивів та дій, Тайвань дедалі частіше обмінюється інформацією зі шпигунським блоком «П’ять очей» у режимі реального часу, щоб зрозуміти військові плани Китаю. 

«Сі Цзіньпін не допускає будь-якого іншого голосу в китайській політичній системі», – сказав Цай Мін-єн в інтерв'ю для Bloomberg, посилаючись на кадрові переміщення на ключових засіданнях Комуністичної партії протягом останнього року та додав: – Це означає, що «ризик прийняття неправильного рішення стане набагато вищим».

Зазначається, що зростаюча напруженість навколо Тайваню змусили Пекін та Вашингтон здійснювати активну дипломатію в Індо-тихоокеанському регіоні. Уряд Сі Цзіньпіна звинувачує США в створенні альянсів, щоб оточити Китай, тоді як США стверджує, що широкі територіальні претензії Пекіну до Південнокитайського моря та його військове озброєння проти Тайваню підривають безпеку в регіоні.

«Робота з іншими партнерами, які мають ключову розвідувальну інформацію, є критично важливою», – заявив Цай.

За його словами, розвідка дійсно ділиться деякою інформацією з міжнародними колегами.

«Вони також діляться інформацією з нами. Таким чином, ми співпрацюємо з нашими міжнародними друзями стосовно військових рухів Китаю», – зазначив Цай.

Він відмовився надавати деталі щодо розмов або планування можливих варіантів розвитку подій, але заявив, що робота продовжується і спрямована на запобігання будь-якому конфлікту.

«Визначення витрат для Сі в об’єднаній коаліції може бути дуже важливим способом для нас мати певний вплив на політичне мислення або навіть політичні дії Китаю», – підсумував голова тайванської розвідки.

Нагадаємо, що помітивши загрозу з боку Китаю, Тайвань розширив обов’язкову військову службу для своїх громадян, шукав супутникові системи зв’язку на випадок нападу та завершив угоди щодо нової зброї, включаючи протикорабельні ракети і реактивні літаки F-16.

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Теги: розвідка Китай військові Тайвань Вашингтон озброєння Сі Цзіньпін

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