Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Василя Пелиша, якому окупанти відтяли руку
За часів АТО захисник місяць був у ворожому полоні
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Пелиша.
27-річний Василь Пелиш помер 18 вересня 2022 року у лікарні Дніпра після поранення, яке отримав напередодні на Донеччині. Захисник став відомим після того, як у 2014-му у полоні бойовиків йому відрубали руку із татуюванням тризуба.
Василь народився у місті Старий Самбір Львівської області. Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю землеупорядника. У вільний час любив рибалити. Брав участь у Революції Гідності, після чого приєднався до лав батальйону «Айдар» та поїхав на війну.
«Я поважав Василя за його надійність. Міг звернутися до нього з будь-якого приводу. Та й навіть без такого звернення він завжди допомагав. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, я і мої побратими, зайняті відбиттям ворожого наступу, не мали змоги подбати про своїх дітей під Києвом, який у той час атакували орки. А Василь, нікому з нас нічого не розповідаючи, разом з моєю мамою взяв і поїхав туди, доправив дітей у безпечне місце на Львівщині. Хоча йому, людині без руки, це було зробити нелегко. Зворушувало і те, що коли я лежав у госпіталях (лікуюся там і досі), він привозив мене додому…
Познайомився я з Василем під час Революції Гідності. Йому ще не було 18-ти, як потрапив на фронт. Обманув військкоматівців — казав їм, що він повнолітній.
Після війни він закінчив Аграрний університет, займався садівництвом, вирощував дерева-квіти. Я зі своїм шваґром замовляли у нього туї, інші декоративні рослини. Попри це своє заняття, постійно цікавився життям свого батальйону, справами побратимів, допомагав їм», – розповів побратим захисника, Олег Облочинський.
Хлопець воював на Луганщині. 2014 року під час одного з боїв 19-річний Василь отримав важкі поранення та потрапив у полон до терористів.
У бою під Новосвітлівкою побратим військового дістав важке поранення в живіт, Василь із айдарівцями віз його УАЗом до лікарні в Хрящуватому. Поспішаючи, не взяв бронежилета. Дорогою ,на трасі, терористи влучили в авто із танка, Василь знепритомнів, зазнав поранення в ногу, було перебито барабанну перетинку. Усі хто був в УАЗі, окрім Василя: сержант Іван Лучинський та солдати Василь Білітюк, Борис Шевчук і Сергій Кононко, від вибуху загинули. УАЗ горів, Василь доповз до людей, які виявилися російськими загарбниками.
Один із них окупантів на правій руці Пелиша татуювання з тризубом і написом «Слава Україні». Це його розлютило і він сокирою відрубав хлопцеві руку майже по саме плече. Після місяця полону захисника обміняли, він повернувся додому.
Із перших своїх післяфронтових днів Василь Пелиш занурився у волонтерство. Добре знав, що саме потрібно воїнам на передовій. Щойно зажили рани, почав возити побратимам теплий одяг, маскувальні халати, інші потрібні речі. Брав участь у багатьох акціях на підтримку воїнства. А ще вважав своїм обов’язком віддати останню шану загиблим краянам. Не раз бачили Василя на похоронах захисників України – їздив вклонитися їм у різні куточки країни.
Після лікування Василь працював військовим обліковцем у Старосамбірській раді. З допомогою канадсько-української програми отримав протез, на плечі якого набитий герб України. Чоловік також займався волонтерською діяльністю.
У 2016 році Пелиша нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Після повномасштабного вторгнення Василь знову пішов захищати Україну. На фронті Василь був зі своєю машиною. Розвозив воїнам усе, що було потрібно. Його «Пежо-308» потрапило під обстріл «іскандерів», було розбите вщент. Але він про це не шкодував. Казав: «Не біда, то все метал. Головне — допоміг хлопцям, багато чого їм підвіз…».
«З початком великої війни мій Василько вступив у мамооборону Києва, а потім потрапив у найгарячіші точки. Інвалід, але знову пішов на фронт! Моя дитина домоглася, щоб її знову взяли туди… Василько дуже хотів допомагати побратимам. Він все лівою рукою робив: писав, кермував, завантажував, розвантажував. Дружина пішла разом з ним служити, щоб йому допомагати», – поділилася мати військового.
17 вересня 2022 року він отримав важке поранення у голову біля Костянтинівки Донецької області, коли привозив побратимам допомогу на позицію. Наступного дня Василь помер у лікарні.
«Йому лише 27. У нього молода дружина. За своє коротке життя так багато зробив для України. Коли повернувся з полону, пригадую я з однокласницею Наталею вручала йому коровай і квіти. Хлопець на кілька років старший за нас… Усі ці роки своєю присутністю Василь нагадував усім, що у нас триває війна», – розповіла подруга захисника, Марія.
Поховали військовослужбовця у рідному місті на Львівщині.
У Василя залишилися батьки, бабуся і дружина, яка також служить і захищає Україну.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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