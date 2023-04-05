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Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Резніков розповів про найбільш небезпечний напрямок
Міністр оборони Олексій Резніков
фото: glavcom.ua

Російські окупанти обороняються на своїх позиціях та чекають на наступальні операції української армії

Найбільш ризиковим напрямком для контрнаступу ЗСУ залишається Схід України. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, передає кореспондент «Главкома».

Те, звідки розпочнеться український контрнаступ, залежить саме від подій на фронті, проте Резніков запевнив, що контрнаступ буде. 

«Найбільш важкими містами залишаються Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Лиман та Куп’янськ, тому що мрія Кремля – це опанувати адміністративні межі Луганської та Донецької області», – повідомив міністр оборони.

На думку Резнікова, «спецоперація» РФ розвивається «вдало»: кількість кордонів Росії з країнами НАТО збільшилася, а  російські військові будують укріплення на тимчасово окупованих територіях.

«Вони готуються захищатися. Вони насправді готуються до українського контрнаступу, а не до свого», – заявив Резніков.

Другим ризикованим напрямком залишається Південь України. Росіяни намагаються дізнатися про міцність українських позицій на Запорізькому напрямку.

З напрямку Одеси фактично не існує ризиків наступу росіян, вважає Резніков. Існує примарна загроза наступу з Білорусі, але росіяни навряд чи зможуть ефективно наступати з півночі України.

«На сьогоднішній день на білоруському напрямку не існує жодних ударних формувань російської армії. Там є лише навчальний центр, у якому кількість російських військових коливається від 8 до 12 тис. чоловік, вони туди приїжджають та від’їжджають, важка техніка давно забрана», – розповів міністр оборони.

Олексій Резніков зазначив, що офіційна кількість білоруських військових – 48 тис., з яких половина – призовники. Половина з половини, тобто 12 тис. – це вже готові десантники, які могли б бути ударною силою Білорусі.

Нагадаємо, що США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України. На думку Вашингтона, саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо свого контрнаступу. 

Розвідка вже повідомила, що Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ. 

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Теги: Олексій Резніков військові окупанти контрнаступ росіяни

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