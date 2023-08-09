Порошенко закликав надати статус учасника бойових дій всім воїнам, які захищають Україну

«Серед військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч»

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів до Дня Незалежності України врегулювати проблему з отриманням статусу учасників бойових дій для всіх, хто став на захист України. Порошенко зазначив, що вніс цю ініціативу на засіданні робочої групи парламенту з питань військових.

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«Ми намагаємося врегулювати питання ветеранів, в тому числі і питання забезпечення статусом УБД всіх, хто має на це право. А сьогодні це майже мільйон українських військовослужбовців», – повідомив п’ятий президент.

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«Треба припинити принизливе стояння в чергах, принизливе завантаження роботою командирів. Ми маємо рішучими діями видати 800 тисяч посвідчень УБД. Це захистить права наших ветеранів – і на навчання дітей у вишах, і на забезпечення соціальними пільгами, і, врешті, на соціальний захист ветеранів. Ми домовилися, що зробимо це до 7-го. Але давайте зробимо це до 24-го. Щоб ветерани на День Незалежності отримали захищені законом пільги», – сказав Петро Порошенко.

Як відомо, раніше Петро Порошенко ініціював зміни до законодавства, які передбачають максимальне спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій через отримання спеціального QR-коду.

«Ми з’ясували, що серед військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч. Бо треба писати заяву, збирати довідки, проходити різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова таганина абсолютно непотрібна», – вважає Петро Порошенко.

«Під час засідання робочої групи в парламенті з питань військових я ініціював, щоб бійці по QR коду мали можливість узаконити свій статус УБД», – пояснив п’ятий президент.

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Нагадаємо, Порошенко привіз новий повнопривідний пікап у підрозділи ППО, які прикривають повітряний простір над Одесою.

Раніше Порошенко у Києві скуштував перший кавун з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад» Оксані Погомій.