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Порошенко закликав надати статус учасника бойових дій всім воїнам, які захищають Україну

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав надати статус учасника бойових дій всім воїнам, які захищають Україну
Статус учасника бойових дій дає пільги
фото з відкритих джерел

«Серед військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч»

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів до Дня Незалежності України врегулювати проблему з отриманням статусу учасників бойових дій для всіх, хто став на захист України. Порошенко зазначив, що вніс цю ініціативу на засіданні робочої групи парламенту з питань військових.

«Ми намагаємося врегулювати питання ветеранів, в тому числі і питання забезпечення статусом УБД всіх, хто має на це право. А сьогодні це майже мільйон українських військовослужбовців», – повідомив п’ятий президент.

«Треба припинити принизливе стояння в чергах, принизливе завантаження роботою командирів. Ми маємо рішучими діями видати 800 тисяч посвідчень УБД. Це захистить права наших ветеранів – і на навчання дітей у вишах, і на забезпечення соціальними пільгами, і, врешті, на соціальний захист ветеранів. Ми домовилися, що зробимо це до 7-го. Але давайте зробимо це до 24-го. Щоб ветерани на День Незалежності отримали захищені законом пільги», – сказав Петро Порошенко.

Як відомо, раніше Петро Порошенко ініціював зміни до законодавства, які передбачають максимальне спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій через отримання спеціального QR-коду.

«Ми з’ясували, що серед військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч. Бо треба писати заяву, збирати довідки, проходити різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова таганина абсолютно непотрібна», – вважає Петро Порошенко. 

«Під час засідання робочої групи в парламенті з питань військових я ініціював, щоб бійці по QR коду мали можливість узаконити свій статус УБД», – пояснив п’ятий президент. 

Нагадаємо, Порошенко привіз новий повнопривідний пікап у підрозділи ППО, які прикривають повітряний простір над Одесою.

Раніше Порошенко у Києві скуштував перший кавун з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад» Оксані Погомій.

Теги: солдат пільги День Незалежності Петро Порошенко

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