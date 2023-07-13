Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує

Луценко називає представників влади «зеленими арахаміями», яким варто лише дякувати НАТО, а не критикувати

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко розкритикував дії української влади під час саміту НАТО у Вільнюсі. Жорсткий допис демобілізований політик опублікував пізно увечері на своїй сторінці у Facebook.

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Луценко називає представників влади «зеленими арахаміями», яким варто лише дякувати НАТО, а не критикувати. «Якби не НАТО, зелені арахамії підписали би капітуляцію в березні 2022», – стверджує ексвійськовий.

За словами ексгенпрокурора, на саміті НАТО усі очікували від членів Альянсу позитивних рішень щодо України, проте «їх не відбулось».

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«Рішення саміту очікувані, але недалекоглядні. Захід залишив маневр для торгів з рф, який виявився колосом на глиняних ногах. Це означає дати путіну сенс продовжувати цю криваву авантюру під гаслом «дайош позаблоковий статус України». Навпаки, недвозначне запрошення України в члени НАТО раз і назавжди розрубало би цей комплекс Кремля», – каже ексвійськовий.

Як зазначає Луценко, «зелені трубадури лукавлять, що переліку необхідних реформ Захід не сформулював». За його словами, такий перелік є і називається Річною національною програмою співробітництва Україна-НАТО.

«Останній звіт за 2021 показав, що із загальної кількості 902 заходів виконано менше половини. І ніяким шантажем, хамством і нагадуваннями про героїчні жертви ЗСУ не закрити невиконане політиками домашнє завдання», – пояснив Луценко.

Також ексгенпрокурор зауважив, що в українській історії були й протилежні випадки. Зокрема, як каже Луценко, йдеться про п’ятого президента України Петра Порошенка, який «добився і євроасоціації, і безвізу». «Та задача була не легшою. Але Порошенко діяв не шантажем і вимогами, він провів ряд базових реформ і вів постійний діалог з тими, чиє рішення нам було потрібне. Тому й був результат. І ще буде!» – додав Луценко.

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Під дописом коментатори пояснили Луценкові, у чому він помиляється.

Як зазначають дописувачі, НАТО не допомагає напряму Україні – це роблять або окремі члени Альянсу, або країни, які взагалі не є у його складі. Крім того, обсяг допомоги варіюється по-різному та у різних пропорціях. Зокрема, наразі не існує ніякої угоди озброювати Україну – це добровільні дії спрямовані на підтримку України та захист її суверенітету у війні з Росією.

Коментатори пояснили Луценкові, у чому він помиляється фото: скріншот з соцмереж

Крім того, дописувачі вказують, що допомогу Україна отримала не в березні, як каже Луценко, а наприкінці травня.

Коментатори пояснили Луценкові, у чому він помиляється фото: скріншот з соцмереж

Нагадаємо, Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

До слова, Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України.