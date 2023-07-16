Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)

Окупант втратив пильність і потрапив у полон

Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали

На Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції. Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Солдат спить, а служба йде», – прокоментував він.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ЗСУ зайшли на ворожі позиції й виявили російського солдата, який в цей час просто спав у бліндажі. Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали.

«Я тебе не вб’ю. Здайся нормально в полон. Руки вгору підніми», – говорить на відео військовий.

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині.