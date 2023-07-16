Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали
На Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції. Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.
«Солдат спить, а служба йде», – прокоментував він.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика!
Зазначається, що ЗСУ зайшли на ворожі позиції й виявили російського солдата, який в цей час просто спав у бліндажі. Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали.
«Я тебе не вб’ю. Здайся нормально в полон. Руки вгору підніми», – говорить на відео військовий.
Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.
До слова, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині.
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