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Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
Окупант втратив пильність і потрапив у полон
фото: скріншот із відео

Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали

На Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції. Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов у Telegram.  

«Солдат спить, а служба йде», – прокоментував він.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Зазначається, що ЗСУ зайшли на ворожі позиції й виявили російського солдата, який в цей час просто спав у бліндажі. Опинившись під прицілом, сонний загарбник просив, щоб його не вбивали.

«Я тебе не вб’ю. Здайся нормально в полон. Руки вгору підніми», – говорить на відео військовий.

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

До слова, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині.

Читайте також: Україна змінила стратегію контрнаступу: ISW пояснив причини
Теги: полон Україна журналіст солдат Юрій Бутусов відео контрнаступ

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