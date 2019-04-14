Посол Кулеба: Хочу почути від Зеленського чітку позицію щодо НАТО



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Кулеба стверджує, що уважно стежить за Зеленським

«Якщо нема чіткої позиції, то є ризик на рівні декларації рухатись на Захід, а насправді відроджувати «Русский мир», - Кулеба

Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба стверджує, що не працюватиме у команді президента, який не буде рухати країну у Європейський Союз і НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Кулеби, для нього цей вектор є фундаментальним.

«Тому я уважно стежу за будь-якими сигналами. З Петром Порошенком, думаю, все зрозуміло, оскільки він дійсно відданий ідеї відриву України від «Русского мира» і максимально прагне на Захід. Треба йому віддати належне, він надзвичайно багато зробив для цього і ці заслуги не можна ставити під сумнів», - зазначає дипломат.

Проте, на думку Кулеби, у Володимира Зеленського він поки не бачить чіткої позиції з цих питань.

«Тобто від його різних радників я чую якісь фрази, що ми продовжимо курс і це буде так само, як зараз, але там треба буде референдум проводити (у своїй програмі кандидат в президенти Володимир Зеленський пропонує питання вступу до НАТО виносити на всеукраїнський референдум – «Главком»)», - зазначає Кулеба і продовжує, що для нього, як дипломата, ключове, щоби президент чітко формував позицію: «Україна рухається на Захід, наша мета - членство в Європейському Союзі і НАТО, ми робитимемо все для того, щоб це сталося якнайшвидше».

Бо, за словами Кулеби, якщо нема чіткої позиції, то є ризик того, що можна на рівні декларації рухатись на Захід, а насправді потроху в реальному житті відроджувати «Русский мир», або пострадянську реальність.

Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».