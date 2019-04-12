В МВС чекають заяв українців, які побачили загрози власному життю в серіалі «Слуга народу»



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Одного депутатського звернення першого віце-спікера Ірини Геращенко недостатньо для відомства Авакова, щоб відкривати «дзеркальну справу»

Правоохоронці будуть реагувати на серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським в головній ролі тільки після заяв громадян. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає прес-служба відомства.

«Станом на сьогодні ані МВС, ані Національна поліція України не отримували жодних заяв та повідомлень від громадян, які побачили у епізодах телесеріалу «Слуга народу» загрози для власного життя та здоров’я. У разі, якщо такі повідомлення надійдуть, вони будуть зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та отримають оцінку правоохоронного органу», - зазначив Вадим Троян.

При цьому він додав, що за поширеною інформацією про такі загрози штабом кандидата у президенти Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження за ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча» Кримінального кодексу України.

Хоча, як заявляли в Нацполіції, справу по відеоролику з Зеленським вони відкрили після моніторингу соцмереж та заяви «Зе!Команди» стосовно посилення охорони Зеленському через ймовірну погрозу життю у відеоролику.

Нагадаємо, сьогодні Ірина Геращенко звернулась до МВС з вимогою відкрити «дзеркальну» справу – на сценаристів та виконавця головної ролі «Слуги народу», де розстрілюють депутатів і відбувається похорон президента.

Як повідомлялось, 10 квітня на Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", який пов'язують зі штабом Порошенко, був розміщений ролик, в якому зображений Зеленський, якого збиває фура, після цього на екрані з'являється зображення доріжки кокаїну і напис: «У кожного своя дорога».

На наступний день Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за фактом розміщення цього відеоролика. Справа відкрита за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Передвиборчий штаб Петра Порошенка заперечив причетність до виробництва відеоролика про Володимира Зеленського.

Пізніше у Facebook з'явилося продовження скандального ролика з Зеленським. У другому ролику після того, як фура проїжджає, живого і здорового Володимира Зеленського обсипає зверху в великій кількості білим порошком невідомого походження.