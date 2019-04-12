Зухвалий дев'ятикласник за гаражами. Як Зеленський спілкуватиметься з журналістами і опонентами

Володимир Зеленський

Все, що залишається - виховувати, як це вже робили з Барною, Калашниковим, Януковичем і Азаровим

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Вы, наверное, уже видели или слышали о вчерашнем эфире «плюсов». Мне не понравились оба кандидата, каждый по своему.

Владимир Зеленский, все таки, дал заднюю. Вся эта возня с анализами и дебатами выглядят мелковато для кандидата с 61% поддержки. Да и не сходится все это с образом бесстрашного парня из народа, готового сорвать маски с лица власти. Сам же задал тон и стиль, так приди, черт возьми, и скажи все в лицо, как умеешь, чего шарахаться. Не по пацански это.

А насчет манер борзого девятиклассника за гаражами, думаю, это надолго. Как бы усердно его сторонники не убеждали себя, что «это только во время кампании», «сейчас так надо», а потом будет иначе. Не будет. Если изберется - тем более. Он так привык и будет так говорить и с журналистами, и с оппонентами, и с подчиненными. А придет время и со сторонниками. Все, что остается - готовиться и воспитывать по ходу пьесы, как это уже делали с Барной, Калашниковым, Януковичем и Азаровым. Это, конечно некрасиво, стыдно, но не страшно, если не будет воровать и хватит смелости слушать умных людей.

И да, на его фоне Петр Порошенко выглядел достойнее. Я не уверен, что нужно было опускать институт президента и самовольно въезжать на троянском коне в эфир частного телеканала, с которым якобы судишься, обзываешь и обещаешь закрыть. Тем не менее, приехал, без подготовки отвечал на вопросы, не уходил от критики и метко парировал. Вот только все эти его качества - и ораторские способности, и дипломатию, и умение держать удар - все это никто под сомнение не ставил. Не из-за этого отвернулась почти половина избирателей, проголосовавших за Петра Порошенко пять лет назад. Просто львиная доля этого интеллигентного пафоса разбивалась о неприкрытый дерибан разного калибра хапуг, скорбящих по погибшим и распевавших гимн в свободное от воровства время.

И не нужно пенять на хамство. Именно так вы разговаривали со страной пять лет. Фигурально. Вы просто этого не заметили. Завели ботоферым, договорились с лояльными каналами, запустили своих ЛОМов, сели на потоки и закрывшись в бункере, плевали на общественное мнение с высокой колокольни. А всех недовольных и тех, кто сопротивлялся клеймили грантоедами, предателями родины и шпионами Кремля.

И если в будущем вам придет в голову - а придет ведь! - обвинить кого-то что страна получила не того президента, посмотрите в зеркало. Это все дело ваших рук и рук ваших подельников. Кстати, последние, кинут вас первыми и скорее всего выживут - разбегутся по округам и спискам, получат должности и пристроятся к новой реальности, в которой для вас места может не оказаться ни фигурально, ни буквально.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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