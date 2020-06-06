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    Суспільство

    Посольство України в США відновлює роботу: з якими питаннями та коли можна звертатися

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    Посольство України в США відкриється з 9 червня - Посольство України в США відновлює роботу: з якими питаннями та коли можна звертатися
    Посольство України в США відкриється з 9 червня

    Консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства

    Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань, при цьому він буде проводитися тільки за попереднім записом.

    Про це повідомляється у Facebook посольства України в США.

    Відзначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

    • з паспортних питань - за посиланням ukremb.net;
    • з питань нотаріату - на електронну адресу [email protected] (у зверненні вказати запитувану нотаріальну дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);
    • з питань громадянства, залишення на постійне проживання та витребування - на електронну адресу [email protected]

    Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

    При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися таких правил:

    • приходити на прийом у призначений час;
    • мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на визначену суму консульської дії;
    • використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски та рукавички).

    З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на «гарячу лінію» (1) 202322 2616.

    До слова, МЗС дало рекомендації українцям, які перебувають у США.

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