Посольство України в США відновлює роботу: з якими питаннями та коли можна звертатися



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Посольство України в США відкриється з 9 червня

Консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань, при цьому він буде проводитися тільки за попереднім записом.

Про це повідомляється у Facebook посольства України в США.

Відзначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортними, нотаріальними питаннями, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

з паспортних питань - за посиланням ukremb.net;

з питань нотаріату - на електронну адресу [email protected] (у зверненні вказати запитувану нотаріальну дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);

з питань громадянства, залишення на постійне проживання та витребування - на електронну адресу [email protected]

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися таких правил:

приходити на прийом у призначений час;

мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на визначену суму консульської дії;

використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски та рукавички).

З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на «гарячу лінію» (1) 202322 2616.

До слова, МЗС дало рекомендації українцям, які перебувають у США.