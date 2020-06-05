МЗС дало рекомендації українцям, які перебувають у США



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У США тривають масові протести через вбивство полісменами чорношкірого чоловіка

Посольство України в США рекомендує громадянам уникати місць масового скупчення людей

У Міністерстві закордонних справ надали рекомендації громадянам України, які наразі перебувають у США, де зараз тривають масові протести. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«У зв’язку з триваючими акціями протесту в окремих містах Сполучених Штатах Америки, посольство України в США рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до консульського відділу Посольства України у США, якщо знаходитесь у штаті Алабама, Аляска, Арканзас, Вірджинія, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Теннессі, Техас та Флорида.

Також звертатися можна до Генерального консульства України у Нью-Йорку, якщо знаходитесь у штаті Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсильванія, Роуд Айленд. До Генерального консульства України у Чикаго, якщо знаходитесь у штаті Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна Дакота та Північна Дакота. Або до Генерального консульства України у Сан-Франциско, якщо знаходитесь у штаті Айдахо, Аризона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта.

Додається, що звертатися можна за номерами: + 1 917 325 1444, +1 312 536 9418, +1 415 690 0460 або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, після смерті афроамериканця Джорджа Флойда у США почалися масові протести. Флойда затримала поліція Міннеаполіса 25 травня за підозрою у використанні фальшивих купюр. Під час затримання офіцер натиснув Флойду на горло, при цьому Флойд намагався пояснити, що не може дихати. Пізніше затриманий помер у лікарні.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають.

Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Також стало відомо, що загиблий у США Флойд був під наркотиками і з коронавірусом.

Напередодні у Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом.