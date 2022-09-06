Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику

«Укрзалізниця» тестує новинки на двох потягах

«Укрзалізниця» заявила про поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах і представила нові вагони.

«Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках «пілоту» на перших двох поїздах тестують наступне:

мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів – ці вагони мають виглядати зразково;

замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;

встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;

забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;

додали дозатори паперових рушників.

«Але і це ще не все: у рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка», – зазначають у відомстві.

Яким рейсам пощастило отримати «пілотні» вагони?

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

«Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).

«Укрзалізниця» зазначила, що їй дуже важливо почути зворотний зв'язок з приводу оновлень. Коментарі не забарилися.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст. Деякі з потягів для евакуації з окупованого Криму є безкоштовними.