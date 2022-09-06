Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
Пасажирам пропонуватимуть користуватись одноразовими капцями та гребінцем для волосся
Укрзалізниця

«Укрзалізниця» тестує новинки на двох потягах

«Укрзалізниця» заявила про поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах і представила нові вагони. 

«Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у рамках «пілоту» на перших двох поїздах тестують наступне:

  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів – ці вагони мають виглядати зразково;
  • замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
  • встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
  • забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
  • додали дозатори паперових рушників.

«Але і це ще не все: у рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка», – зазначають у відомстві.

Яким рейсам пощастило отримати «пілотні» вагони?

  • №75/76 Кривий Ріг – Київ;
  • «Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).

«Укрзалізниця» зазначила, що їй дуже важливо почути зворотний зв'язок з приводу оновлень. Коментарі не забарилися.

Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику фото 1
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику фото 2
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику фото 3
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику фото 4
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику фото 5

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст. Деякі з потягів для евакуації з окупованого Криму є безкоштовними.

 

Теги: Укрзалізниця

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен із семи вагонів потяга розписаний
«Укрзалізниця» анонсувала запуск незвичайного потяга (фото)
23 серпня, 20:35
«Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом
«Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом
Сьогодні, 02:38
Виїхати можна в Одесу, Кривий Ріг та Запоріжжя 
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14

Суспільство

Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
Сергій Компанієць. Історія «кіборга», який віддав життя за Харківщину
Сергій Компанієць. Історія «кіборга», який віддав життя за Харківщину
Кличко-молодший отримає премію, якою нагородили українців
Кличко-молодший отримає премію, якою нагородили українців
В Україну йде сильне похолодання: прогноз погоди на 6 вересня
В Україну йде сильне похолодання: прогноз погоди на 6 вересня
Журналісти влаштували змагання зі спортивної риболовлі
Журналісти влаштували змагання зі спортивної риболовлі
«Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом
«Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
172K
У кількох областях прогриміли вибухи
78K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
57K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
37K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
29K
Боїться за посаду. Шойгу вигадав, чим похвалитися перед Путіним

Новини

Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Вчора, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Вчора, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Вчора, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Вчора, 18:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту