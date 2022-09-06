Піна та тримачі для паперу. «Укрзалізниця» похизувалася новинками та нарвалася на критику
«Укрзалізниця» тестує новинки на двох потягах
«Укрзалізниця» заявила про поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах і представила нові вагони.
«Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах «Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у рамках «пілоту» на перших двох поїздах тестують наступне:
- мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів – ці вагони мають виглядати зразково;
- замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
- встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
- забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
- додали дозатори паперових рушників.
«Але і це ще не все: у рамках пілоту ми запропонуємо пасажирам скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся. Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка», – зазначають у відомстві.
Яким рейсам пощастило отримати «пілотні» вагони?
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- «Потяг до перемоги» (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя – Львів).
«Укрзалізниця» зазначила, що їй дуже важливо почути зворотний зв'язок з приводу оновлень. Коментарі не забарилися.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст. Деякі з потягів для евакуації з окупованого Криму є безкоштовними.
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