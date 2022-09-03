«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 

Виїхати можна в Одесу, Кривий Ріг та Запоріжжя

Проїзд безплатний

«Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст. Деякі з потягів для евакуації з окупованого Криму є безкоштовними. Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Камишін розповів, що 2 вересня приїхав з інспекцією на вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу. Адже саме вони стануть опорними для евакуації жителів Криму, які вирішать виїжджати потягами.

«Річ у тім, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу», – додав посадовець.

Він зауважив, що президент Володимир Зеленський вже звертався до кримчан, які живуть біля військових об'єктів, з проханням уникати наближення до них.

«Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш. Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси», – зазначив Камишін.

За його словами, на кримчан чекають безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від «Укрпошти» та турбота українських залізничників.

Посадка українців з Криму на потяги можлива з кількох міст.

Із Запоріжжя:

до Києва о 18:58,

до Львова о 10:15 (безкоштовний евакуаційний рейс), 15:30, 19:08,

до Івано-Франківська о 21:34,

до Ужгорода о 15:03.

З Кривого Рогу:

до Києва о 20:25,

до Львова о 15:35 (безкоштовний евакуаційний рейс).

З Одеси:

до Києва о 21:01,

до Рахова о 14:54,

до Ужгорода о 15:54,

до Львова о 20:45.

Нагадаємо, Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів на період активної деокупації півострова.

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Олексій Данілов також раніше висловив переконання, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться.