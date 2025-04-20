Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
У херсонських степах жінка захворіла, але продовжувала працювати та організовувати харчування бійців
колаж: glavcom.ua

З першого дня повномасштабної війни Алла перебувала на передових позиціях Херсонщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Аллу Яцюк. 

Серце героїні зупинилося 13 квітня 2022 року в Одеському військовому шпиталі у результаті хвороби, яка розвинулась під час захисту України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Історії полеглих захисників України

Алла народилася у селі Куна Вінницької області. З дитинства багато співала, любила українські народні пісні, активно брала участь у шкільних концертах. Після школи закінчила Гайсинський медичний коледж. Працювала за спеціальністю. У вільний час любила вирощувати квіти, фотографувати, малювати, вишивати.

У 2016 році вирішила розпочати військову службу за контрактом у ЗСУ. Обіймала посаду бойового медика у 9-му батальйоні «Вінницькі скіфи» 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

З першого дня повномасштабної війни Алла перебувала на передових позиціях Херсонщини
З першого дня повномасштабної війни Алла перебувала на передових позиціях Херсонщини
фото: Історії Полеглих Захисників України/Facebook

Згодом командування батальйону запропонувало їй очолити їдальню. Разом із підрозділом жінка постійно перебувала у зоні АТО/ООС. Побратими називали її Василівна.

20 березня 2022-го, у 45-й день народження, сили залишили Аллу і вона потрапила до військового шпиталю
20 березня 2022-го, у 45-й день народження, сили залишили Аллу і вона потрапила до військового шпиталю
Малюнок Олени Білозерської

У надзвичайно складних умовах вона розгортала польові кухні, обладнувала тимчасові приміщення для їдальні та складу, отримувала, вантажила та доставляла продовольство, готувала їжу, забезпечувала передачу харчування на передову.

З першого дня повномасштабної війни Алла перебувала на передових позиціях Херсонщини. Як начальник їдальні підрозділу забезпечення, виводила з оточення і зберігала ввірене їй продовольство, обладнання та майно 9-го батальйону.

У херсонських степах жінка захворіла, але продовжувала працювати та організовувати харчування бійців. 20 березня 2022-го, у 45-й день народження, сили залишили Аллу і вона потрапила до військового шпиталю. Там діагностували запалення легень через коронавірусну хворобу. Наступного місяця вона померла у реанімації.

«Аллочка, наша голубка, надзвичайно добра, щира, працелюбна, тендітна і водночас така сильна. Вона так любила життя, важко працювала, щоб світ навколо став кращим, по-справжньому любила Україну, життя за неї віддала. Ми втратили частину серця, воно постійно кровоточить», – розповіла сестра Ольга.

Поховали військовослужбовицю у селі Криштопівка на Вінниччині.

Вдома на Аллу чекали доньки Тетяна і Світлана, дві маленькі онучки Маргарита і Кіра, старенька мама Ніна Пилипівна та сестри Оксана та Ольга. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з нетерпінням чекає на розмову з Путіним
18 березня. Диявольський карнавал історії
18 березня, 09:02
Що приховує тарифна пауза Трампа?
Чому Трамп поставив тарифи на паузу?
12 квiтня, 21:21
Унаслідок російської ракетної атаки по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей
Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами
16 квiтня, 20:30
Стів Віткофф стверджує, що Росія нібито хоче завершення війни з Україною
Експосол України в США: Заява Стіва Віткоффа, який вірить росіянам, – за межею реальності
24 березня, 16:48
За словами родини, Дмитро був людиною великого серця
Був «ходячою енциклопедією» і любив співати. Згадаймо Дмитра Мелентьєва
12 квiтня, 09:00
Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину
На фронті загинув багаторазовий чемпіон України
5 квiтня, 13:21
Наслідки удару по Сумах на Вербну неділю
Скільки українців убила Росія. Названо нові цифри
14 квiтня, 08:56
Серед загиблих – 11-річний хлопчик і 17-річний юнак
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
14 квiтня, 18:57
«Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності»
Російська мова в Україні. Дискусія давно закрита
17 квiтня, 07:32

Суспільство

Президент привітав українців з Великоднем
Президент привітав українців з Великоднем
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
Потрапила до шпиталю у 45-й день народження і через місяць померла. Згадаймо Аллу Яцюк
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
Великоднє розговіння: з чого почати святкову трапезу
Великоднє розговіння: з чого почати святкову трапезу
Великоднє богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі: повне відео
Великоднє богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі: повне відео
«Ми ведемо оборону». Речник «Хортиці» про заявлене перемир'я 
«Ми ведемо оборону». Речник «Хортиці» про заявлене перемир'я 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
346K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
85K
«Паски від Порошенка» б'ють рекорди. Товар розмели у перші хвилини роботи магазинів «Рошен»
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
53K
Росія назвала умови завершення війни: Зеленського треба принести в жертву
40K
Рубль став найприбутковішою валютою 2025 року, обігнавши золото

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua