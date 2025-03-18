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Мустафа Найєм Український політичний діяч

18 березня. Диявольський карнавал історії

glavcom.ua
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Трамп з нетерпінням чекає на розмову з Путіним
фото з відкритих джерел

Історичні факти

Іноді у історії почуття гумору, як у п’яниці з прокуреного бару, який раз у раз розповідає один і той самий анекдот.

Розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться рівно в річницю підписання договору про «приєднання» Криму до Росії – 18 березня 2014 року. І якщо вчорашні чутки про те, що США готові визнати Крим російським, підтвердяться, це буде не просто фарс, а справжній диявольський карнавал історії.

До речі. Або й не до речі, але вже як є, – цього ж дня рівно 85 років тому, 18 березня 1940 року, відбулася зустріч Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні, що стала переламною в зміцненні їхнього союзу – за три місяці Італія виступить як найближчий союзник нацистів проти Великої Британії та Франції.

Чим закінчилася та історія, ми знаємо. Тільки її кінець не застали мільйони людей, яким забули повідомити, про що домовилися двоє чоловіків, засліплених марнославством і безкарністю.

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Джерело
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Теги: історія війна Дональд Трамп путін Друга світова війна перемир'я

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Мустафа Найєм

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