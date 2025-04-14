Президент розповів, скількох українців вбила РФ за час великої війни

Від рук окупантів загинули 13 тис. мирних жителів

Російська Федерація щодня завдає ударів по українських містах. Внаслідок атак загинули 13 тис. цивільних осіб, понад 600 дітей та до 100 тис. українських воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президент Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

«Наш народ платить найвищу можливу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з погляду фінансів. Але найголовніше – ми віддали [життя] наших людей», – каже він.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

До слова, президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.