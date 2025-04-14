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Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Серед загиблих – 11-річний хлопчик і 17-річний юнак
фото: ДСНС

Постраждало 117 людей, з них 15 дітей

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії по Сумах 13 квітня зросла до 35 людей. Як передає «Главком», про це повідомила прокуратура Сумської області.

Серед загиблих – 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 людей, з них 15 дітей.

Раніше «Главком» розповів, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по Сумах.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

До слова, у приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: Суми російська ракета ракетна атака війна

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